مسؤول إيراني يهاجم رئيس الوزراء العراقي على خلفية زيارته واشنطن

- انتقد علي أكبر ولايتي زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي للولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس دونالد ترامب، واصفاً الزيارة بأنها "مؤسفة" و"وصمة عار" على الشعب العراقي، خاصة بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. - تساءل ولايتي عن أهداف الزيدي من الزيارة وما إذا كان قد تشاور مع أحد بشأنها، مشيراً إلى أن الزيدي لم يظهر أي تأثر خلال لقائه مع ترامب، الذي تفاخر باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. - زيارة الزيدي لواشنطن تأتي في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، مع التركيز على حصر سلاح الفصائل المدعومة من إيران، رغم النفوذ الإيراني الواسع في العراق.

هاجم مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على خلفية زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي. وقال ولايتي، في مقال نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، إن الزيدي، الذي وصفه بـ"رئيس الوزراء الشاب وقليل الخبرة"، قام بزيارة "مؤسفة وفي غير محلّها" إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أنها "تدمر نضالات الشعب العراقي الأبي والمجاهد في التاريخ الممتد لآلاف السنين لهذا البلد الكبير".

وأضاف أن ما جرى في هذه الزيارة "يكاد يكون غير مسبوق في التاريخ الطويل والحافل بالتقلبات لهذا البلد"، معتبراً أن "الضربة" التي وجهت إلى مكانة الشعب العراقي "لا تُدرك ولا توصف". وجدّد ولايتي توصيفه الزيارة بأنها "وصمة عار كبيرة"، لأنها جرت، بحسب المقال، بعد اغتيال "أحد أكبر رجال الدين المؤثرين"، في إشارة إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، معتبراً أن إجراء الزيارة في موعدها المحدد نفسه، واللقاء مع ترامب الذي نعته بـ"الشيطان الخبيث"، يثير إشكالاً بحدّ ذاته.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف التي كان يسعى رئيس الوزراء العراقي لتحقيقها من زيارته لواشنطن؟ هل كان رئيس الوزراء العراقي قد استشار أي جهة قبل إجراء هذه الزيارة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتساءل ولايتي عمّا كان يتوقعه رئيس الوزراء العراقي من هذه الزيارة، وما أهدافه منها، وما إذا كان قد تشاور مع أحد بشأنها، وأضاف أن "الأمر العجيب هو أن شخصاً جلس مكان (نوري) المالكي (في منصب رئاسة الوزراء)، وفي حين أن مراسم الحداد على ذلك القائد الشهيد لم تنته بعد، يسافر إلى البيت الأبيض، ولا تظهر عليه أي علامة حزن أو تأثر في ذلك اللقاء".

وأشار ولايتي أيضاً إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني، والقيادي البارز في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، مضيفاً أن ترامب تفاخر بهذه الاغتيالات، بينما رئيس الوزراء العراقي، "بدلاً من أن يرد رداً قوياً على هذا الهراء، يقول أمام هذا الشخص: لم أتدخل في السياسة".

والاثنين الماضي، وصل الزيدي، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2026. واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء رئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له في البيت الابيض. وقال ترامب خلال اللقاء إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيراً إلى أنّ الشركات الأميركية ستدخل البلاد للاستثمار، وأنّ صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيُعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

ومنذ توليه رئاسة الوزراء في مايو/أيار الماضي، برز ملف حصر سلاح الفصائل المدعومة من إيران، ضمن أجندة حكومة الزيدي، في مسعى لإقامة علاقات مع واشنطن وإن كان ذلك على حساب إيران التي احتفظت بنفوذ واسع داخل السياسة العراقية على مدى سنوات.