مسؤول إيراني يعقد سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان

- بدأ مسؤول إيراني سلسلة اجتماعات في باكستان لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، وسط تبادل الهجمات بين الطرفين. التقى وزير الداخلية الإيراني برئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش لمناقشة جهود السلام. - دعا رئيس الوزراء الباكستاني واشنطن وطهران لضبط النفس، مؤكداً استمرار إسلام أباد في دور الوسيط، مشيراً إلى جهودها السابقة في إبرام مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. - قدمت باكستان وقطر مقترحاً لخفض التصعيد، يشمل وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، مع توقعات بعودة المفاوضات قريباً.

بدأ مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان، في وقت يسعى فيه الدبلوماسيون إلى إنقاذ الاتفاق المؤقت، المنهار، بين إيران والولايات المتحدة، وذلك مع استمرار شن الطرفين هجمات متبادلة لليوم العاشر على التوالي. والتقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في إسلام أباد لمناقشة جهود السلام. كما التقى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، بحسب ما أفاد به مسؤولان طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

ودعا شريف الثلاثاء، خلال استقباله مومني، واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، عن شريف حثّه "كل الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي"، مضيفا أنه أبلغ الوزير الإيراني بأن بلاده ستواصل جهودها التي ساهمت في إبرام مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في يونيو/حزيران.

وتأتي زيارة مؤمني، إلى باكستان في وقت كثفت فيه إسلام أباد

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جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لإحياء الاتفاق، بينما يقترب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مفترق طرق حاسم في المواجهة مع إيران، في وقت يقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن أمامه خيارين واقعيين فقط: الدفع نحو وقف إطلاق نار جديد لمدة عشرة أيام يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أو المضي في حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل لإجبار طهران على الرضوخ، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة للقناة 12 العبرية.

وقالت مصادر حكومية باكستانية، الثلاثاء، إن إسلام أباد والدوحة قدمتا مقترحاً جديداً يهدف إلى خفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في المنطقة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر حكوميّة باكستانية قولها إنّ المقترح الباكستاني القطري المشترك يدعو الطرفَين للعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 9 يوليو/ تموز، مشيرة إلى أن ذلك سيكون "خطوة أولى" نحو استئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب. وذكرت أن المقترح يتضمن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعَين، وقيام إيران بـ"فتح مضيق هرمز فوراً"، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات المتعلقة بمبيعات النفط.

وأشارت إلى أنه في حال موافقة واشنطن وطهران على المقترح، فمن المتوقع أن تعودا فوراً إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أن "تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان سيكون أيضاً من بين أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال"، وأضافت المصادر أنّ الوسطاء "متفائلون" بالحصول على ردود إيجابية من الجانبَين، وبإمكانية العودة إلى المفاوضات "في وقت قريب جداً".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)