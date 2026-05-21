- الجهود الدبلوماسية والمفاوضات: تقود باكستان جهودًا دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مع التركيز على قضايا مثل اليورانيوم المخصب وسيطرة إيران على مضيق هرمز. يأمل وزير الخارجية الأميركي في نجاح الوساطة، بينما يصر الرئيس ترامب على الحصول على مخزون إيران من اليورانيوم بأي وسيلة. - الموقف الإيراني: نفت إيران صحة التقارير حول توجيهات المرشد الأعلى بشأن اليورانيوم، مؤكدة أن المعلومات الرسمية تصدر عبر القنوات الرسمية، مع التركيز على إنهاء الحرب في المنطقة. - التصعيد العسكري: تتزايد الدعوات في الولايات المتحدة وإسرائيل لإزالة اليورانيوم الإيراني، سواء عبر اتفاق سياسي أو عسكري. تدرس إيران الرد الأميركي الجديد في إطار الوساطة الباكستانية، بينما يشير ترامب إلى أن المحادثات في مفترق طرق.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله، الخميس، إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكن "جرى تضييق الفجوات"، في وقت تواصل فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وبحسب ما ذكر المصدر، فإن اليورانيوم المخصب في إيران وسيطرة طهران على مضيق هرمز "ما زالا بين النقاط العالقة".

يأتي ذلك فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق الخميس، عن أمله أن تفضي الوساطة الباكستانية إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في المنطقة، متحدثاً عن تحقيق تقدم في هذا الصدد. وكان ترامب قد تعهّد بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وقال رداً على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض الخميس: "الآن نحن نتفاوض وسنرى، لكن سنحصل عليه بطريقة أو بأخرى. لن يكون لديهم سلاح نووي، وسنتأكد من أنهم لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أو سنضطر لاتخاذ إجراء لهذه الغاية".

من جانبها، نفت إيران، اليوم الخميس، صحة ما ورد في تقارير إعلامية بشأن ملف اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن ما جرى تداوله في وسائل إعلام دولية بشأن إصدار المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، توجيهاً بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج "غير صحيح".

وأضاف بقائي أن بلاده لا تؤكد أيّاً من التكهّنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف النووي أو مستويات التخصيب. وأشار إلى أن ما يجري تداوله في الإعلام بشأن تفاصيل المفاوضات "مجرد شائعات إعلامية لا تمت للواقع بصلة". وقال إن المعلومات الدقيقة يجري الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتحدثين المعتمدين. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن تركيز المفاوضات الحالية ينصب على "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المحادثات.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين إيرانيين كبيرين قولهما إن المرشد الإيراني أصدر توجيهاً يقضي بعدم إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وأضافت "رويترز" أن هذا القرار الجديد قد يثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعقّد المفاوضات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحديث في الولايات المتحدة وإسرائيل عن ضرورة إخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، سواء عبر اتفاق سياسي أو من خلال عملية عسكرية. كما تحدث ترامب أكثر من مرة عن "الحصول" على اليورانيوم الإيراني بالقوة أو باتفاق، فيما شدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، على أن الحرب مع إيران "لن تنتهي" ما بقي اليورانيوم المخصب في إيران.

كذلك، رفض نتنياهو استبعاد الخيار العسكري بشكل صريح، إذ امتنع عن الإجابة المباشرة عندما سُئل عمّا إذا كان إخراج اليورانيوم سيحدث بالقوة، لكنه قال إن هذه "مهمة بالغة الأهمية". وكانت إيران قد أعلنت أنها تدرس رداً أميركياً جديداً في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع، فيما قال ترامب إن المحادثات مع طهران "في مفترق طرق" بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف القتال.