مسؤول إيراني كبير: أخطأنا كثيراً بحق الجيران من خلال تصدير الثورة

- أكد كمال خرازي على أهمية إعطاء الأولوية لدول الجوار في السياسة الخارجية الإيرانية، مشيراً إلى الأخطاء السابقة في تصدير الثورة بطرق غير صحيحة، وأهمية تصحيح هذه العلاقات. - دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى احترام جيران إيران وصون المصالح الوطنية، مشدداً على أهمية الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة ومنع الحروب. - شدد القادة العسكريون الإيرانيون على جاهزية القوات للرد على أي اعتداءات، مؤكدين أن أي حرب إقليمية ستؤدي إلى تراجع التنمية، مع عدم رغبة إيران في بدء حرب.

أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، خلال كلمته، اليوم الأحد، في المؤتمر الأول للسياسة الخارجية الإيرانية، إلى أولويات هذه السياسة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن "الأولوية الأولى يجب أن تكون لدول الجوار". وقال خرازي، وفق ما أورده موقع "اعتماد أونلاين" الإصلاحي، إن "هذه الأولوية تُنفذ حالياً، إلّا أن الأمر لم يكن كذلك في فترات سابقة"، مضيفاً: "يجب أن نعترف بأننا ارتكبنا أخطاء كثيرة في مجال علاقاتنا مع جيراننا".

وأوضح، في معرض حديثه عن هذه الأخطاء، أن "تصدير الثورة لم يكن أمراً ينبغي أن يجري بطرق وأساليب غير صحيحة"، قائلاً إنّ ذلك قد أثار مخاوف بعض دول الجوار، ومؤكداً أن تصدير الثورة "كان يمكن أن يجري بطريقة صحيحة". وتأتي هذه التصريحات في وقت تعرضت فيه إيران إلى انتقادات شديدة خلال العقود الماضية منذ انتصار ثورتها الإسلامية عام 1979 لمحاولتها تصدير الثورة إلى دول المنطقة.

بزشكيان يدعو لاحترام جيران إيران

وفي السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، عقب تسلّمه تقريراً من وزير الخارجية عباس عراقجي حول المفاوضات، إن "صون المصالح والمنافع الوطنية يجب أن يكون أولوية في طرح الآراء والتصريحات العلنية"، داعيا الأشخاص الذين يملكون الوصول إلى المنابر الرسمية إلى الحذر من أن تتعارض تصريحاتهم مع مصالح البلاد، ولا سيما في ما يتصل بدول الجوار.

وبحسب موقع "انتخاب" الإصلاحي، أشار بزشكيان إلى أن علاقات جيدة تربط بلاده بدول الجوار، معتبراً أنه "من غير اللائق أن تُطرح في وسائل الإعلام تصريحات تنطوي على إساءة أو تحقير بحق هذه الدول"، في وقت قال إن رؤساءها ومسؤوليها، يؤكدون من خلال التنسيق مع إيران وإجراء الاتصالات ضرورة منع اندلاع حرب في المنطقة، ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض.

وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني الذي يتبع مؤسّسة القيادة الإيرانية، أنّ "أميركا قابلت إيران بالعداء منذ اليوم الأول، ومن الطبيعي أن يكون ردنا متناسباً مع هذا السلوك"، وأضاف: "يجب التعامل بحزم مع الأعداء الذين يسعون إلى الاعتداء على بلادنا أو تقويض استقلالنا، وهذا الموقف لا يتعلق بالإفراط أو التفريط، بل بحماية السيادة الوطنية".

وفي وقت سابق، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الأحد، إنّ "تحركات العدو تُرصد بدقة، ونحن مستعدون للرد الصارم على أي عمل عدائي". ونقل التلفزيون الإيراني عن حاتمي تعبيره عن أمله في "ألّا يرتكب العدو خطأً جديداً"، مضيفاً أنه "في حال وقوع أي اعتداء، فإنّ سلاح الجو في الجيش الإيراني سيكون له دور كبير في توجيه الرد المناسب"، وأكد حاتمي في الوقت ذاته أن "وجود القطع البحرية الأميركية في المنطقة ليس أمراً جديداً"، مشيراً إلى أنه "منذ انتصار الثورة الإسلامية (1979) شهدنا مراراً حضور السفن والوحدات المختلفة للعدو الأميركي، واليوم ليس استثناء عن تلك الأيام".

من جهته، حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، من تداعيات أي حرب إقليمية محتملة. وقال موسوي، في كلمة ألقاها بمناسبة يوم سلاح الجو، إنه "على الرغم من أن هدف نيران أي حرب إقليمية سيكون المعتدين، فإنّ مثل هذه الحرب ستعيد مسار التقدم والتنمية في المنطقة سنوات طويلة إلى الوراء"، وأضاف المسؤول العسكري الإيراني: "نحن في حالة جاهزية كاملة، لكننا في الوقت نفسه لا نرغب في بدء حرب إقليمية".