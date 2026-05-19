مسؤول إسرائيلي: نتنياهو تسبب بضرر هائل في العلاقة مع الإمارات

- أثار بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي حول زيارة نتنياهو للإمارات غضباً، حيث نفت الإمارات حدوث الزيارة، مما أضر بالعلاقات الثنائية. - وُصف الاجتماع المزعوم بين نتنياهو ومحمد بن زايد بأنه اختراق تاريخي، رغم نفي الإمارات، وجاء في ظل احتمال تجدد المواجهة مع إيران، مما يعكس التنسيق الأمني والسياسي المستمر. - نفت وزارة الخارجية الإماراتية زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري، مؤكدة أن العلاقات معلنة ولا تقوم على السرية، وأن الادعاءات غير المعلنة لا أساس لها.

ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنّ البيان الذي أصدره ديوان رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة، وأكّد فيه زيارته الإمارات، خلال العدوان على إيران، والذي نفته الإمارات ، تسبب لإسرائيل بـ"ضرر هائل لا يمكن وصفه". ونقلت صحيفة معاريف العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في المنظومة الأمنية، قولهم إن نشر خبر الزيارة أثار غضباً كبيراً في الإمارات.

وقال أحدهم: "نحن نتحدث عن دولة في حالة حرب مع إيران. الوضع هناك حساس جداً، فقد تلقّوا ضربات من إيران في كل مكان. التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل له جوانب كثيرة، بعضها حساس وبعضها علني، لكن أن تأتي وتقوم بخطوة كهذه أمام الجميع وبشكل فج، فهذا تصرّف غير مسؤول". وبحسب قوله: "لم يحدث أمر كهذا من قبل، أن يصدروا (في الإمارات) بيان نفي لبيان رئيس الحكومة (الإسرائيلي). هذا يوضح حجم الأزمة وعمق الشرخ. وهذا يحدث بينما نحن جميعاً في حالة حرب مع إيران. ما المنطق وراء القيام بهذا الأمر؟"

وبحسب المسؤول الأمني عينه، فإن الضرر الذي لحق بإسرائيل كبير، وليس واضحاً ما إذا كان بالإمكان تهدئة النفوس وامتصاص الغضب في الإمارات. وقال: "هذا النشر شكّل إهانة مباشرة للقيادة الإماراتية"، مضيفاً عن تصرّف نتنياهو: "لا يقومون بخطوة كهذه". وتأتي هذه الانتقادات، على خلفية إعلان ديوان رئيس حكومة الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، أن نتنياهو زار الإمارات سراً خلال فترة العدوان على إيران، والتقى رئيسها محمد بن زايد، فيما نفت أبوظبي ذلك.

وجاء في البيان أن "الزيارة أدّت إلى اختراق تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات". وأفادت مصادر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، بأن الاجتماع بين نتنياهو وبن زايد عُقد في أواخر مارس/ آذار الماضي. وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تصريحات نقلتها القناة 13 العبرية، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، مفادها بأن نتنياهو اجتمع في الآونة الأخيرة، مع بن زايد، وأنّ اللقاء بينهما عُقد في ظل استمرار احتمال تجدد المواجهة مع إيران، وعلى خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الإمارات.

ولفتت القناة إلى أنّه لم يُسجَّل في السنوات الأخيرة أيّ زيارة علنية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات، وأنّ اللقاء الحالي يُبرز استمرار التنسيق الأمني والسياسي بين الجانبين، رغم الحساسية الأمنية العالية. وقال مسؤول سياسي، لم تسمّه القناة، تعليقاً على الخبر، إن "الزيارة تفتح مساراً نحو دول أخرى". وبحسب القناة، يحمل هذا اللقاء أهمية كبيرة، في ظل تعزّز التعاون الأمني بين الطرفين، في إطار المواجهة المشتركة ضد إيران. ويتجسّد هذا التعاون، من بين أمور أخرى، في نشر منظومة "القبة الحديدية" داخل أراضي الإمارات. وتابعت أنّ هذه الزيارة تأتي في فترة شديدة الحساسية، ولا سيما بسبب أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تخضع لقدر كبير من السرية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية في حينه، زيارة نتنياهو إلى البلاد، مؤكدة أن أي ادعاءات بشأن زيارات غير معلنة لا أساس لها من الصحة. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها". وأضافت: "وتؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة.. ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وعليه، فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".