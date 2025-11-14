مسؤول أوكراني: كييف تتعرض لهجوم روسي واسع

- شنت القوات الروسية هجوماً واسعاً على كييف باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى إصابة شخصين وإشعال حرائق في مبانٍ سكنية، بينما دعت السلطات الأوكرانية السكان للبقاء في الملاجئ. - زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منطقة زابوريجيا لمناقشة تعزيز الدفاعات، وسط تقارير عن تقدم روسي، وأكد على أهمية القرارات العسكرية في منطقة أوريخيف. - في ظل فضيحة فساد في قطاع الطاقة، استقال وزيرين وفرض زيلينسكي عقوبات على شخصيات متورطة، بما في ذلك تجميد أصولهم.

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجوما واسعا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف في وقت مبكر من اليوم الجمعة، واستهدفت مباني وتسببت في انفجارات وحرائق. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن شخصين أصيبا بجروح.

وكتب كليتشكو على تطبيق تيليغرام "الدفاعات الجوية تنشط في كييف... العدو يشن هجوما واسع النطاق على العاصمة. ابقوا في الملاجئ". وأضاف كليتشكو أن الحطام المتساقط أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق في منطقة دنيبروفسكي على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو واشتعلت النيران في مسكن شاهق بمنطقة بوديل على الضفة المقابلة.

واندلع حريق على سطح مبنى سكني في حي آخر وسقط حطام على مدرسة شرقي المدينة. وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ صوب العاصمة. ودعا تكاتشينكو وكليتشكو إلى إرسال طواقم الطوارئ إلى عدد من أحياء المدينة. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ الروسية تستهدف كييف وعدة مناطق أخرى.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الخميس، أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا، في جنوب شرق البلاد، حيث تقول روسيا إنها تُحرز تقدماً في الآونة الأخيرة. وقال زيلينسكي على موقع تليغرام "ناقشت مع العسكريين القرارات اللازمة لتعزيز الدفاعات في منطقة أوريخيف" التي شكّلت نقطة انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد غير الناجح عام 2023.

وأضاف زيلينسكي أنه "استمع إلى تقرير عن وضع العمليات في هذه المنطقة، وتحركات العدوّ، والخسائر في صفوف الاحتلال". ويأتي إعلان هذه الزيارة في ظلّ فضيحة فساد في قطاع الطاقة أدت إلى استقالة وزيرين في الحكومة، وإلى عقوبات فرضها زيلينسكي على أحد المقربين منه. وبحسب مرسوم رئاسي نُشر الخميس، تشمل العقوبات المفروضة على مينديتش (46 عاماً) ورجل أعمال آخر متورط في القضية، تجميد أصولهما ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة في قطاع الطاقة.

(رويترز، العربي الجديد)