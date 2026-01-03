- بعد الهجمات الأميركية على فنزويلا واعتقال الرئيس مادورو، يتوقع المحلل العسكري لورانس كورب تعاون النظام الفنزويلي مع إدارة ترامب، مشيراً إلى سيناريو مشابه لما حدث في بنما عام 1989. - في حال عدم تعاون الجيش الفنزويلي، قد تسعى واشنطن للعثور على قائد جيش يوافق على تشكيل حكومة انتقالية موالية، مع احتمال دور لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. - رغم انتقادات الكونغرس، يعتقد كورب أن الجمهوريين لن يتخذوا إجراءات ضد ترامب، محذراً من أن الهجمات الأميركية تخالف القانون الدولي.

قد يسعى ترامب إلى العثور على قائد جيش يوافق على ما يرغب فيه

قال المحلل العسكري مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق لورانس كورب إن هناك عدة سيناريوهات قد تكون مطروحة بعد الهجمات الأميركية على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، أولها أن يتعاون النظام القائم في فنزويلا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متوقعاً عدم حدوث هجمات أخرى.

وقال كورب لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد بوجود هجمات أخرى، سيحاكم مادورو في الولايات المتحدة، وستكون لديك حكومة أخرى جديدة كما فعلنا في بنما"، وذلك في إشارة إلى قيام الولايات المتحدة عام 1989 بإعلان الحرب على بنما واعتقال الحاكم آنذاك.

وفي حال عدم موافقة الموالين لمادورو والجيش الفنزويلي على التعاون مع إدارة ترامب، فإن السيناريو الثاني، بحسب كورب، سيتمثل في سعي إدارة ترامب "إلى العثور على قائد جيش ومسؤول يوافق على ما ترغب فيه" واشنطن. وتوقع كورب أن تمضي الأمور باتجاه "حكومة انتقالية موالية". وقال: "أعتقد أن المرأة التي فازت بجائزة نوبل للسلام قد يكون لها دور. والجيش الفنزويلي يدرك أنهم لا يريدون مواجهة الولايات المتحدة وأن هذه هي الخيارات المتاحة".

وأضاف: "يجب أن تسأل نفسك إذا استخدمت القوة العسكرية ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ وفي هذه الحالة، أعتقد أنه سنحصل على شكل من أشكال الحكومة الانتقالية". وفي ما يخص الكونغرس وانتقادات بعض الأعضاء الرئيس ترامب، قال كورب: "سيشتكي أعضاء الكونغرس، لكن لن يفعلوا شيئاً لأن الجمهوريين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ".

ورأى المسؤول العسكري السابق أن إلقاء القبض على مادورو بهذه الطريقة قد يفتح الباب "نظرياً أمام الأقوياء (الدول القوية) لفعل ما يريدون بعض النظر عن القانون الدولي". واعتبر أن الهجمات الأميركية تخالف القانون الدولي.

وقال ترامب، اليوم السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة. وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية، أن إدارته ستنظر في إمكانية أن تتولى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو قيادة المرحلة المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فنزويلا "لديها حالياً نائبة للرئيس"، ما يعني أن أكثر من سيناريو مطروح لإدارة المرحلة الانتقالية.