- الخيارات أمام حزب الله تتراوح بين مواصلة القتال أو قبول ترتيبات لعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان، وهي شروط تحظى بتوافق لبناني وإسرائيلي وتدعمها الولايات المتحدة، التي تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. - الولايات المتحدة تدعو حزب الله لوقف إطلاق النار فوراً والسماح بتنفيذ الاتفاقيات، وتتهمه باستخدام البنية التحتية المدنية لتخزين الأسلحة، بينما تستعد القوات الأميركية للدفاع ضد أي تهديدات إيرانية. - إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل غارتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، والرئيس ترامب يرغب في عمليات أكثر دقة ضد حزب الله، مع إمكانية طلب المساعدة من سوريا.

نقل موقع "أكسيوس"، مساء الأحد، عن مسؤول أميركي رفيع أن الخيارات المطروحة أمام حزب الله تتركز بين مواصلة القتال، أو القبول بترتيبات من شأنها السماح بعودة النازحين وبدء عملية إعادة إعمار لبنان. وأوضح المسؤول أن هذه الشروط، بحسب تعبيره، تُعد "عادلة" وتحظى بتوافق الحكومة اللبنانية والإسرائيلية، كما أنها توفر مساراً واضحاً لإنهاء الأعمال القتالية. واعتبر المسؤول أن مسؤولية استمرار التصعيد في لبنان تقع على حزب الله.

ووفقًا للمسؤول الأميركي، فإن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتقف إلى جانب الحكومة اللبنانية في جهودها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها". وأضاف المسؤول الأميركي "يجب على حزب الله أن يوقف إطلاق النار فورا، وأن يسمح بدخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ"، مؤكداً أن حزب الله يواصل استخدام البنية التحتية المدنية، وخاصة المنازل الخاصة، لإخفاء وتخزين الأسلحة.

وردا على التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل عقب قصف الأخيرة للضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، قال مسؤول دفاعي أميركي لـ"أكسيوس" أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط "مستعدة للدفاع" في حال نفذت إيران تهديداتها وشنّت هجمات جديدة.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل تنفيذ الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر، أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الإدارة الأميركية بأن استمرار هجمات حزب الله على شمال إسرائيل يمنحهم الحق في تنفيذ ضربات ضد بيروت.

من جانبه، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في أن تقوم إسرائيل بعمليات أكثر دقة ضد حزب الله، وقال إن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في ذلك، مضيفاً: "أو يمكنني طلب ذلك من سورية، والرئيس السوري (أحمد الشرع) سيحب أن يساعد في ذلك"، على حد وصفه.

واستهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، شقتَين سكنيتَين في مبنيَين بمنطقة تحويطة الغدير لجهة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالقرب من "محطة الهاشم"، ما أدى إلى سقوط شهيدين و20 جريحاً وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، فيما توعدت إيران بـ"رد مؤلم".