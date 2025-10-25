مسؤول أميركي: ترامب لن يلتقي كيم ضمن برنامج الجولة الآسيوية

- الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، رغم تكهنات سابقة حول إمكانية اللقاء. - وزير الوحدة الكوري الجنوبي أشار إلى وجود فرصة كبيرة لعقد اجتماع بين ترامب وكيم، مع تزايد المؤشرات على اهتمام كوريا الشمالية بالولايات المتحدة. - كيم جونغ أون أكد عدم تخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية، مشيراً إلى استعداده للمحادثات إذا تراجعت الولايات المتحدة عن مطالبها.

أعلن مسؤول أميركي كبير، الجمعة، أنّ الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، رغم تكهنات في هذا الصدد مع استعداد ترامب للقيام بجولة آسيوية. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته في اتصال مع الصحافيين: "بالتأكيد، أعرب الرئيس عن نيته لقاء كيم جونغ أون في المستقبل. (لكن) الأمر ليس مدرجاً على برنامج هذه الرحلة".

وكان وزير الوحدة الكوري الجنوبي قد قال، في وقت سابق الجمعة، إنه يعتقد أن هناك فرصة "كبيرة" لأن يلتقي ترامب مع كيم خلال زيارته لشبه الجزيرة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية الأربعاء لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وأضاف وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ للصحافيين إن كوريا الشمالية تبدو "منتبهة للولايات المتحدة وهناك مؤشرات مختلفة... تشير إلى إمكانية كبيرة لعقد اجتماع".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من إدارة ترامب ناقشوا بشكل خاص ترتيب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي الذي أجرى معه آخر محادثات عام 2019 خلال ولايته الأولى. وقال ترامب إنه يأمل في لقاء كيم مرة أخرى، ربما هذا العام. من جهته، قال كيم الشهر الماضي إن لديه "ذكريات جميلة" عن ترامب وإنه منفتح على عقد محادثات إذا تراجعت الولايات المتحدة عن مطلبها "الواهم" بأن تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.

وأكد كيم أن كوريا الشمالية لن تتخلّى أبداً عن ترسانتها النووية، رافضاً فكرة استخدامها ورقة مساومة، ومعتبراً أنه سيكون من الخطأ التقدير إذا اعتقد الأعداء أنهم يستطيعون الضغط علينا أو هزيمتنا من خلال فرض العقوبات أو استعراض العضلات. وحضّت سيول الجمعة الزعيمين على عدم ترك الفرصة "تفلت من أيديهما". وقال تشونغ الذي تعنى وزارته بالعلاقات المتوترة مع الشمال، "لا أريد أن أضيع ولو فرصة ضئيلة. عليهما اتخاذ قرار".

وأعرب ترامب مراراً، علانية وسراً، عن رغبته في لقاء نظيره الكوري الشمالي. والتقى الزعيمان لأول مرة خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو/ حزيران 2018، وبعد ذلك في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/ شباط 2019، وفي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو من نفس العام. ولم تسفر القمم الثلاث عن أي نتائج إيجابية.

(فرانس برس، العربي الجديد)