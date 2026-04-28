مسؤول أميركي: ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترحات إيران لإنهاء الحرب

- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه تجاه المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل مناقشة البرنامج النووي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط رئيسية. - خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن القومي، أشار ترامب إلى الانقسامات داخل النظام الإيراني وعدم وضوح الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي، مما يزيد من تعقيد المفاوضات. - وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المقترح الإيراني بأنه "أفضل مما كنا نتوقع"، لكنه أكد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأهمية ضمان اتفاق يمنع ذلك بشكل حاسم.

قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن الرئيس دونالد ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير الذي يتضمن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز مع تأجيل مناقشة البرنامج النووي

إلى مفاوضات لاحقة. وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، فإن ترامب لم يرفض المقترح بشكل قاطع، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن نيات القيادة الإيرانية. كذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه غير راضٍ عن العرض.

وفي السياق، رجحت شبكة "سي أن أن"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادرها، عدم قبول الرئيس الأميركي دونالد ترامب

للمقترح الإيراني، مشيرة إلى أن إعادة فتح المضيق دون حلّ المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم قد يُفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط رئيسية في المفاوضات.

وبحسب ما تشير الشبكة، نقلاً عن مصدرين مطلعين، فإن ترامب عبّر عن وجهة نظره خلال اجتماع عقد، يوم الاثنين، مع كبار مسؤولي الأمن القومي، لمناقشة الملف الإيراني. وقال أحد المصدرين، إن من غير المرجح أن يقبل ترامب الاقتراح. فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم ما زالوا قلقين من "الانقسامات داخل النظام الإيراني"، مشيرين إلى أن واشنطن غير متأكدة من الجهة التي تملك سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن أي اتفاق محتمل.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس دونالد ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي لطهران. وأضاف: "إنه لا يحبذ هذا المقترح".

روبيو عن المقترح الإيراني: أفضل مما كنا نتوقع

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن المقترح الإيراني الجديد "أفضل مما كنا نتوقع"، لكنه شدد على ضرورة أن يمنع أي اتفاق مستقبلي إيران من امتلاك سلاح نووي، وامتنع روبيو عن التكهن بما إذا كان هذا المقترح سيحظى بقبول الرئيس الأميركي، أو ما سيحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تاركاً الأمر له. وأضاف: "يكفي القول إن المسألة النووية هي السبب الرئيسي وراء دخولنا في هذا النقاش"، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني "لا يزال القضية الأساسية هنا".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الإيرانيين جادون في التوصل إلى اتفاق، قال روبيو إنهم "مفاوضون بارعون يسعون لكسب الوقت". وأضاف: "لا يمكننا السماح لهم بالإفلات من ذلك. يجب أن نضمن أن أي اتفاق يجري التوصل إليه يكون اتفاقاً يمنعهم بشكل حاسم من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي في أي وقت".

وأشار روبيو كذلك إلى وجود انقسامات في إيران، مضيفاً: "لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان الشخص الذي قدم العرض مخولاً بتقديمه، وماذا يعني ذلك". وتابع: "مفاوضونا لا يتفاوضون مع الوفد الإيراني فقط، إذ يتعين على أعضاء الوفد التفاوض مع إيرانيين آخرين لمعرفة ما يمكنهم الموافقة عليه، وما يمكنهم تقديمه، وما هم على استعداد لفعله، وحتى مع من هم على استعداد للقاء".

ويتضمن المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد في وقت سابق من الأسبوع، بحسب "رويترز"، إجراء محادثات على مراحل لا تشمل القضية النووية في البداية، إذ تتمثل الخطوة الأولى بإنهاء الحرب على إيران وتقديم ضمانات بأن واشنطن لن تشعلها من جديد، على أن يعمل المفاوضون بعد ذلك على رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية وتحديد مصير مضيق هرمز، قبل التفاوض على قضايا أخرى، من بينها الملف النووي.