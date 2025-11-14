مسؤول أميركي: إيران صادرت ناقلة نفط في مضيق هرمز

- احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في مضيق هرمز، مما أثار توترات في المنطقة الاستراتيجية، حيث كانت السفينة "تالارا" متجهة من الإمارات إلى سنغافورة قبل أن تعترضها القوات الإيرانية. - حلقت طائرة مسيّرة أميركية فوق المنطقة لمراقبة الوضع، بينما أكدت شركة "أمبري" البريطانية أن الناقلة غيرت مسارها فجأة نحو المياه الإيرانية، مما يشير إلى استهداف محتمل. - يُعتبر مضيق هرمز ممراً حيوياً لشحنات النفط والغاز العالمية، حيث يمر عبره نحو خمس الشحنات، مما يجعله نقطة استراتيجية في أسواق الطاقة.

قال مسؤول أميركي إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال خلال مرورها من مضيق هرمز اليوم الجمعة، لتحول اتجاه السفينة إلى المياه الإيرانية، وذلك في أول حظر من نوعه خلال شهور في المنطقة الاستراتيجية. ولم تقر إيران بمصادرة السفينة. وكانت السفينة "تالارا" تتحرك من عجمان بدولة الإمارات، باتجاه سنغافورة عندما اعترضتها قوات إيرانية، بحسب ما قال مسؤول دفاع أميركي مشترطاً عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخبارية.

ومن ناحية أخرى، حلقت مسيّرة "إم كيو-4 سي تريتون"، تابعة للبحرية الأميركية فوق المنطقة حيث كانت "تالارا"، لساعات اليوم الجمعة، ورصدت عملية الاحتجاز، بحسب ما أظهرته بيانات تعقب السفن التي حللتها "أسوشييتد برس".

وفي وقت سابق، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال غيّرت مسارها فجأة واتجهت نحو المياه الإقليمية الإيرانية. وأضافت أمبري أن الناقلة، التي كانت على بعد نحو 22 ميلاً بحرياً شرقي ميناء خورفكان الإماراتي، اقتربت منها في وقت سابق ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها جنوباً عبر مضيق هرمز، قبل أن تنحرف عن مسارها لاحقاً في خليج عمان.

وقالت إن الأمر بدا "على الأرجح مستهدفاً". وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في البداية عن حدوث واقعة وصفتها بأنها تمثل "نشاطاً مشبوهاً". وقالت إنها تلقت إشعاراً بواقعة على بعد 20 ميلاً بحرياً شرقي خورفكان. ولم ترد السلطات الإماراتية بعد على طلب للحصول على تعليق.

وأقر مركز عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، بشكل منفصل بالواقعة، قائلاً إن "نشاط دولة" محتملاً أجبر تالارا على التحول إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وقالت شركة كولومبيا لإدارة السفن ومقرها قبرص، لاحقاً في بيان إنها "فقدت الاتصال" مع الناقلة التي كانت تحمل زيت الوقود عالي الكبريت.

وقالت الشركة إنها "أبلغت السلطات ذات الصلة وتعمل عن كثب مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك وكالات الأمن البحري ومالك السفينة، لاستعادة الاتصال مع السفينة... ولاتزال سلامة الطاقم أولويتنا القصوى". وألقت البحرية الأميركية باللائمة على إيران في سلسلة من هجمات الألغام اللاصقة التي أضرت بسفن في 2019، وكذلك في هجوم مميت بطائرة مسيّرة على ناقلة نفط على صلة بإسرائيل الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم أوروبي في 2021.

ومضيق هرمز من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر المضيق، مما يجعله نقطة استراتيجية في أسواق الطاقة العالمية. ويقع المضيق بين الخليج العربي وخليج عمان، ويبلغ طوله نحو 100 ميل (161 كيلومتراً) وعرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، وحوالي 39 كيلومتراً في أوسعها، ويُعتبر ممراً استراتيجياً يربط الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)