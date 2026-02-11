مسؤول أميركي أسبق: هدف ترامب الأساسي منع إيران من السلاح النووي

- يركز الرئيس ترامب على منع إيران من الحصول على سلاح نووي وصواريخ بعيدة المدى، دون السعي لتفكيك ترسانتها التقليدية. - رغم مطالب نتنياهو، تفضل الولايات المتحدة عدم الدخول في مواجهة شاملة مع إيران، مركزة على القدرات النووية فقط. - يسعى ترامب لوقف البرنامج النووي الإيراني دون حرب شاملة، مفضلاً الضغط للتفاوض، مع احتمال استهداف سفن النفط إذا ماطلت إيران.

توقع مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق والمحلل العسكري لورانس كورب، أن يركز الرئيس دونالد ترامب

في تعامله مع الملف الإيراني على منع إيران من الحصول على سلاح نووي ووسائل إيصاله، ولا سيما الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، دون تدخل لفرض تفكيك كامل لترسانة الأسلحة التقليدية والصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى. وقال كورب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الرئيس ترامب "سيستهدف منع إيران من الحصول على سلاح نووي ووسائل إيصاله، وعلى رأسها الصواريخ بعيدة المدى، وهو الهدف الأساسي، والأكثر أولوية في أي تفاوض مستقبلي مع طهران".

أما بالنسبة لمطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن تشمل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، الصواريخ الباليستية، فقد عبّر كورب عن اعتقاده أنّ "الولايات المتحدة لن تدخل في مواجهة شاملة مع إيران لفرض تفكيك كامل للترسانة التقليدية الإيرانية". وقال "إذا نظرت إلى الحرب التي حدثت سابقاً، عندما تدخلت الولايات المتحدة ودمرت المنشآت النووية الإيرانية، وكانت إسرائيل تهاجم أنظمة الإطلاق وبعض الأسلحة التقليدية. لا أعتقد أن هذا سيكون الموضوع الرئيسي في المفاوضات. لن يخرج ترامب لقول إنه بجانب البرنامج النووي اتفقنا أيضاً على عدم امتلاكهم أي صواريخ تقليدية".

وأشار إلى أن سياسة الولايات المتحدة هي "منع إيران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ يمكن أن تكون وسيلة لإطلاق الأسلحة النووية"، معتبراً أن "الأسلحة التقليدية العادية التي لا ترتبط بنقل أسلحة نووية أو بالأسلحة النووية نفسها لن تكون محل اهتمام كبير بالنسبة لواشنطن"، وأضاف: "لو وافقت إيران على عدم امتلاك برنامج نووي مع احتفاظها بصواريخها وأسلحتها للدفاع عن نفسها فأعتقد أن هذا سيكون كافياً لواشنطن. تذكر أن آخر حرب شاركنا فيها مع إسرائيل ضد إيران، هاجمنا فقط القدرات النووية الإيرانية ولم نستهدف باقي قدراتهم الدفاعية".

وتعليقاً على تصريحات ترامب التلفزيونية أمس بشأن التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، وكذلك على لقائه المرتقب مع نتنياهو قال كورب: "ترامب يريد وقف البرنامج النووي. هذا هو الأمر الرئيسي الذي يريده. الأمور الأخرى إذا نجحت فهذا رائع، لكن آخر شيء يوافق عليه هو أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. قد يتطرق في لقائه مع نتنياهو إلى هذه الملفات، لكنني لا أعتقد أنها تشكل أولوية كبرى لديه. ما يسعى إليه أساساً هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي ووسائل إيصاله".

ورأى كورب، أن ترامب لا يريد حرباً شاملة في هذا التوقيت أو حرباً بين إسرائيل وإيران، أو يستهدف إسقاط النظام الإيراني خوفاً من التكلفة، قائلاً: "ترامب لا يريد أن يتورط في حرب شاملة. لا يتبع سياسة إسقاط الحكومة الإيرانية. هذا أمر بعيد تماماً عن مدى الحرب التي نخوضها. كل هذا الضغط هو لجعلهم يجلسون إلى طاولة المفاوضات". وعن توقعاته باستهداف سفن النفط كما حدث مع فنزويلا، قال "الوضع مختلف، وكما قلت الضغط يستهدف التفاوض، وقد تستخدم بعض الإجراءات مثل استهداف سفن النفط إذا ماطلت إيران ولم تتفق بشأن برنامجها النووي وعلاقتها بإسرائيل وباقي المنطقة، لكن لا أعتقد أننا سنهاجم سفناً إيرانية أولا بدون سبب واضح".