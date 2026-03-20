مسؤول أمني إيراني: واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى هدنة مؤقتة لكسب الوقت

- إيران حصلت على معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لوقف إطلاق نار مؤقت لاستكمال خطط هجوم محتمل على جنوب إيران، خاصة جزيرة خارج الحيوية لتصدير النفط. - إيران حققت تفوقاً في المجال الجوي، مما يجعل الهدنة فرصة لأعدائها لإعادة تأهيل أنظمة الدفاع. الحرس الثوري نفذ عمليات عسكرية مشتركة استهدفت مواقع في إسرائيل وقواعد أميركية. - الجيش الأميركي نفذ غارات على جزيرة خارج كتحذير لإيران، وترامب أكد قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على الجزيرة، مما يعكس تصاعد التوترات.

قال مسؤول أمني إيراني لموقع "جماران" الإصلاحي اليوم الجمعة إن إيران حصلت على "معلومات موثوقة" تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة يوم أو يومين بهدف كسب الوقت. وأوضح المسؤول الإيراني الذي لم تكشف عن هويته أن الهدف من هذه الهدنة المؤقتة هو إتاحة الفرصة لاستكمال خطط تتعلق بهجوم محتمل على جنوب البلاد، في إشارة غير مباشرة إلى التهديدات الأميركية باحتلال جزيرة خارج الإيرانية التي تعتبر أهم مرفأ لتصدير النفط.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خططاً لاحتلال جزيرة خارج أو فرض حصار عليها للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وتكمن أهمية ذلك، وفق الموقع، في أن ترامب لا يستطيع إنهاء الحرب، وفق شروطه، ما لم يكسر سيطرة إيران على حركة الشحن في المضيق. ولفت مصدران إلى أن ترامب سعى في وقت سابق إلى إنهاء الحرب قبل زيارته المقررة إلى الصين في نهاية مارس/آذار، لكن أزمة المضيق دفعته إلى تأجيل الرحلة وإطالة أمد الحرب.

من جهة أخرى، أضاف المسؤول الأمني ذاته أن إيران، وفق تقديره، تمكنت من "تحقيق تفوق شبه كامل" في المجال الجوي على أعدائها، مع استمرار الهجمات دون توقف يُذكر، واعتبر أن أي توقف مؤقت في العمليات قد يمنح الطرف الآخر فرصة لإعادة تأهيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي في إسرائيل وفي القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة. وأشار المسؤول إلى أن التطورات خلال الساعات الـ48 الماضية، بما في ذلك ما وصفه بضربة استهدفت مقاتلة أميركية من طراز إف-35، إضافة إلى استمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، "ساهمت في تغيير ميزان القوى" حسب قوله، واعتبر أن هذه المعطيات تؤخذ بعين الاعتبار في مسألة طرح هدنة مؤقتة.

في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم في بيان تنفيذ الموجة الـ68 من عملية "الوعد الصادق 4" بشكل مشترك بين القوات البحرية وقوات الجو‑فضاء. وأوضح البيان أن صواريخ "خرمشهر‑4" و"قدر" متعددة الرؤوس الحربية استُخدمت في الهجوم، مشيراً إلى أنها تسببت في "إرباك" أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات لدى إسرائيل. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف 25 موقعاً في مدينتي حيفا وتل أبيب خلال الهجوم الصاروخي.

كما أعلن أن وحدات الطائرات المسيّرة التابعة لقوة الجو فضاء نفذت عملية شبكية متعددة الطبقات باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة الهجومية، استهدفت بحسب البيان عدداً من القواعد الأميركية في المنطقة. وأضاف البيان أن وحدات القوة البحرية في الحرس الثوري نفذت عملية استهدفت ست مستودعات دعم قال إنها تابعة للقوات الأميركية في قاعدة "الحد"، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية وصواريخ كروز.

وذكر البيان أن الضربات أدت إلى "تدمير" بعض معدات منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" المخزنة داخل تلك المستودعات، كما تسببت في أضرار كبيرة لما وصفه بخطوط الدعم اللوجستي قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية الأميركية في البحرين. كما أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري أنها أبلغت السفن الموجودة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط بحري مشبوه عبر القناة 16 إلى إحدى محطات البحرية التابعة للحرس، ليتم التعامل معه والنظر فيه بشكل فوري.

والجمعة الماضي، نفّذ الجيش الأميركي غارات جوية واسعة على عشرات الأهداف العسكرية في جزيرة خارج، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها "طلقة تحذيرية" لإقناع إيران بإعادة فتح المضيق، وكذلك تمهيداً لإضعاف قدراتها العسكرية على الجزيرة تحضيراً لاحتمال تنفيذ عملية برية. وقال ترامب: "يمكننا السيطرة على الجزيرة في أي وقت. أسميها الجزيرة الصغيرة غير المحمية. لقد دمرنا كل شيء باستثناء الأنابيب، وتركناها لأن إعادة بنائها ستستغرق سنوات"، كما قال للصحافيين إنه "لا يضع قوات في أي مكان"، مضيفاً: "ولو كنت سأفعل، فلن أخبركم بذلك".