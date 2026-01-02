مسؤول أممي يدعو إسرائيل للتخلي عن مشروع قانون إعدام الفلسطينيين

- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، محذراً من انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. - أشار تورك إلى أن التشريعات المقترحة تستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، مما يثير مخاوف بشأن التمييز والمحاكمات غير العادلة، ويعتبر حرمان الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة جريمة حرب. - الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مؤكدة أن المقترحات الإسرائيلية تنتهك الحق في الحياة وتفتقر إلى السلطة التقديرية للمحاكم.

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع قانون جديد ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل. وفي بيان نشره الجمعة، حث تورك السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصراً على الفلسطينيين، وحذر من أن إسرائيل "تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات".

وأضاف تورك أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة، وشدد على أن هذا يثير مخاوف جدية في ما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المفوض السامي إن هذه المقترحات تنتهك أيضاً معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة، وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة

"يُعد جريمة حرب".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه "من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول". وأكد تورك أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة.

ويأتي البيان ردّاً على سلسلة من المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، والتي تلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على جميع المدانين بالقتل العمد. وتتضمن المقترحات تعديلاً على قانون العقوبات الإسرائيلي لإدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بقتل الإسرائيليين عمداً، بأثر رجعي على المدانين في ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. إضافة إلى ذلك، هناك اقتراح باستخدام عقوبة الإعدام لأعمال "الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور"، وهي مصطلحات معرّفة بشكل غامض وفضفاض للغاية، بحسب مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

(الأناضول، العربي الجديد)