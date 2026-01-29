مسؤولية أوروبا في تغذية سياسات ترامب: ثمن تجاهل غزة وفنزويلا والجنوب

- أعادت إدارة ترامب تعريف السياسة الخارجية الأميركية بتجاوز القانون الدولي وتطبيق الهيمنة الانتقائية، مما يهدد أوروبا ويضعف قدرتها على الدفاع عن القانون الدولي، كما ظهر في أزمة غرينلاند وتدخل فنزويلا. - تعتمد الإدارة على استراتيجية "الفضاء الكبير" التي تبرر الهيمنة الأميركية على مناطق النفوذ، مما يجعل أوروبا عرضة للتحكم الأميركي الانتقائي ويعيد الأزمة إلى قلب القارة. - تواجه أوروبا تحديات في ظل سياسة ترامب التي تخلط بين المصالح الاقتصادية والسياسية، مما يتطلب إعادة بناء التحالفات الدولية لحماية الديمقراطيات الأوروبية.

لطالما مثّلت الولايات المتحدة للأوروبيين نموذجاً للدولة القائمة على القواعد، حامية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضامنة للاستقرار العالمي، على عكس دول "الجنوب"، حيث تُطبّق السياسة الأميركية غالباً بطريقة انتقائية. لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت تعريف السياسة الخارجية الأميركية، ليس على أساس المصالح الضيقة فحسب، بل عبر تجاوز القانون الدولي والهيمنة الانتقائية، ما حوّل ما كان يُنظر إليه تاريخياً على أنه حماية للحلفاء إلى تهديد وجودي لأوروبا، وشكلت أزمة غرينلاند أحد أهم معالم الاستخفاف الترامبي بالحلفاء التقليديين.

اليوم، تواجه القارة من بوابة غرينلاند والقطب الشمالي تحديات جسيمة، ليس فقط بسبب الخطاب الاستفزازي لإدارة ترامب، بل لأن السياسات الأميركية تعيد صياغة قواعد اللعبة الدولية، متجاهلة السيادة الوطنية للدول الأخرى، فيما أوروبا تقف أمام دفع أثمان بسبب مواقفها السابقة تجاه انتهاكات فنزويلا وغزة وعموم دول الجنوب، حيث أظهرت ضعفاً وصمتاً استراتيجياً يهدد قدرتها على الدفاع عن القانون الدولي.

غزة وفنزويلا وصمت أوروبا

تجسدت الأزمة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2026، حين تدخل الجيش الأميركي في فنزويلا واختطف الرئيس نيكولاس مادورو، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة الدول والشعوب. ومع ذلك، جاءت ردود أوروبا غامضة، وكأنها تتجنب مواجهة واشنطن مباشرة. تصريحات رؤساء مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقتصرت على الإشارة إلى أن تغيير السلطة "أمر إيجابي"، بينما وصف المستشار الألماني فريدريش ميرز الوضع القانوني بـ"المعقد". استثناء واضح كان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي أصدر بياناً مشتركاً مع قادة البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي، يدين بشدة "انتهاك إدارة ترامب للمبادئ الأساسية للقانون الدولي". وبعد أيام، أعلن ترامب رغبته في ضم غرينلاند، ما أثار قلق كبار الساسة الأوروبيين بشأن مستقبل النظام الدولي القائم على القواعد واحترام السيادة الوطنية، حتى مع تراجع التهديدات المباشرة المتعلقة بالجزيرة والأزمة مع الدنمارك، وهو ما كشف أيضًا عن شرخ متنامٍ في الجدار الأوروبي.

عودة سياسة "الفضاء الكبير"

في ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أصدرت إدارة ترامب استراتيجية الأمن القومي، مؤكدة إحياء مبدأ "مونرو" الذي يبرر الهيمنة الأميركية على مناطق النفوذ القريبة، مع توسيع تطبيقه ليشمل أوروبا نفسها، ما يضع القارة أمام الحسابات الأميركية الانتقائية.

يستند هذا النهج جزئياً إلى فكر الألماني النازي كارل شميت، الذي صنف العالم إلى "مجالات نفوذ" استراتيجية للقوى الكبرى، واعتبر التدخل في مناطق الاهتمام الحيوية حقاً طبيعياً، بينما يجب على القوى الأخرى الامتناع عن التدخل. الأوروبيون تصوروا أن هذا المنطق ينطبق فقط على دول الجنوب مثل فنزويلا وأميركا اللاتينية والمنطقة العربية، لكن الواقع الجديد يجعل القارة نفسها عرضة للتحكم الأميركي الانتقائي.

تقوم الفكرة على أن العالم يتكون من قوى لها مجالات مصالح طبيعية، وهو ما شكّل أساس تدخلات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية خلال الحرب الباردة، واستُخدم لاحقاً لتفسير الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبار توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقاً دخولاً للغرب في مجال اهتمام روسيا، ما أدى إلى الصراع. في المقابل، ومع مبادئ القانون الدولي، يُنظر إلى هذه التحركات على أنها انتهاك لحق الشعوب في السيادة الوطنية وتقرير المصير.

تصور بعض الساسة الأوروبيين، أن هذا المبدأ لا ينطبق إلا على دول الجنوب مثل فنزويلا، وليس على أوروبا، ما يظهر بوضوح في أمثلة مثل غزة وفلسطين، لبنان، إيران وسورية، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة، لم تعد أوروبا بمنأى عن الحسابات الأميركية، ما يجعلها عرضة للتحكم عند الضرورة، ما يعيد الأزمة إلى قلب القارة ويستدعي الدفاع عن القانون الدولي.

أوروبا في مواجهة نظرية "الرجل المجنون"

تعتمد إدارة ترامب على تكتيك الرجل المجنون، الذي يصور الرئيس شخصاً غير متوقع ومستعداً لأي تصرف، بما في ذلك القوة العسكرية أو النووية، لإجبار الحلفاء على تقديم تنازلات. بينما يبدو ترامب أحياناً غير عقلاني، فإن فريقه يطبق الاستراتيجية بشكل مدروس، ما يجعل أوروبا ضحية أكثر من خصومه. تظهر آثار هذا التكتيك في الاتفاقيات التجارية، رفع الميزانيات الدفاعية، وغياب القدرة على التعبير عن رفض علني. استُخدم التكتيك أيضاً من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون خلال حرب فيتنام.

بناء تحالف يميني عابر

استراتيجية الأمن القومي الأميركي في عهد ترامب، تتجاوز البعد العسكري لتشمل البعد الأيديولوجي اليميني، عبر تعزيز اليمين المتطرف الأوروبي ودعم القيم التقليدية والهويات الغربية في مواجهة ما تعتبره تهديداً من الاشتراكيين والليبراليين والمسلمين. تمتد سياسات التدخل من فنزويلا إلى غرينلاند وأوروبا نفسها، معززة منطق الهيمنة العسكرية والسياسية والثقافية، ما يزيد الضغط على قادة القارة للتكيف مع هذا الواقع الجديد.

اختلاط المصالح الخاصة بالسياسة العامة

أحد أخطر أبعاد سياسة ترامب، اختلاط المصالح الاقتصادية والسياسية، حيث تتداخل مصالح عائلة ترامب ومستثمرين مقربين مثل بيتر ثيل مباشرة مع القرارات السياسية، ما يحوّل السياسة الخارجية الأميركية إلى مزيج من أهداف أيديولوجية، تكتيكية وتجارية، ويجعل مقاومة أوروبا أصعب، ويثير تساؤلات أخلاقية عن تأثير المصالح الخاصة في القرارات الدولية.

التحديات الأوروبية والخيارات المستقبلية

تعتمد أوروبا تاريخياً على الولايات المتحدة حامياً أمنياً، لكن هذا الاعتماد جعلها عاجزة عن الدفاع عن القانون الدولي بشكل مستقل. الواقع الجديد يتطلب إعادة بناء التحالفات الدولية، التشبث بالقانون الدولي وفصل المصالح الخاصة عن السياسة العامة. حماية الديمقراطيات الأوروبية تتطلب تغييراً جوهرياً في سياساتها، وخصوصاً مع عالم الجنوب وجيرانها في المنطقة العربية وغيرها، وهو ما تتعالى أصوات أوروبية مطالبة به، لتكون قادرة على مواجهة السياسات القائمة على منطق "المجالات الكبرى"، كما يُطبق بنظرهم من قبل ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن للصين وغيرها تطبيقه.

الأزمة التي تواجه أوروبا ليست مجرد تحد سياسي، بل اختبار لقدرتها على حماية أسس النظام الدولي نفسه. الدفاع عن القانون الدولي لم يكن واضحاً وثابتاً، حين تعارضه مع مصالحها المباشرة، ويشمل قضايا حساسة مثل فنزويلا وغزة وسياسات الهجرة والقيم الأساسية.