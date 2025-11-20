- عدم وجود اتفاق أمني قريب بين إسرائيل وسوريا: أكد مسؤولون إسرائيليون عدم وجود احتمال قريب للتوصل إلى اتفاق أمني أو تطبيع مع سوريا، مشيرين إلى أهمية البقاء في المناطق المحتلة بسبب التهديدات الأمنية. - إدانة سورية للزيارة الإسرائيلية: دانت وزارة الخارجية السورية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين آخرين إلى جنوب سوريا، واعتبرتها انتهاكًا خطيرًا لسيادة البلاد ومحاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. - مطالبة سورية بخروج الاحتلال: جددت دمشق مطالبتها بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، مؤكدة تمسكها بحقوقها وفق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه "لا احتمال قريباً للتوصّل إلى اتفاق أمني مع سورية، وبالتأكيد ليس التطبيع معها، سواء على المديين القريب أو المتوسط". وتأتي هذه الأقوال التي أشارت إليها القناة 12 العبرية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، على خلفية الجولة التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء، ورئيس الشاباك دافيد زيني، ورئيس الأركان إيال زامير، في الأراضي السورية أمس.

ورأى مسؤولون إسرائيليون، لم تسمّهم القناة، بشأن الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ نحو عام، أنّه "لو كان الحديث عن اتفاق سلام، لكان هناك منطق معين في الانسحاب (من تلك المناطق)، والبقاء في الجولان (السوري المحتل منذ عقود)، وتقديم رد على التهديدات، لكن من أجل ترتيبات أمنية، في حين أن لدينا بالفعل سيطرة أمنية، لا يوجد منطق في ذلك".

وبحسب أقوالهم: "احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسورية تراجع بشكل كبير. لا يوجد أيضاً ضغط أميركي في هذا الشأن. وجميع الجهات الأمنية ترى أن البقاء في النقاط (التي تحتلها إسرائيل) داخل المنطقة العازلة أمر مهم في ظل التهديدات في المنطقة". ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن التهديدات تشمل مسارات تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان، وكذلك التسليح التركي للقوات السورية حالياً بأسلحة خفيفة.

وفي وقت لاحق، بعد جولة أمس، زعم نتنياهو أن وجود قوات الاحتلال في المنطقة العازلة بسورية "بالغ الأهمية"، وقال في فيديو نشره مكتبه: "نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا، سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم"، وذلك في أثناء حديثه لجنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة. وبحسب الإعلام العبري، كانت ما سماها "الزيارة" السبب في إلغاء شهادة نتنياهو التي كانت مقررة اليوم بشأن تهم الفساد التي يواجهها.

الخارجية السورية: الزيارة انتهاك خطير

ورداً على ذلك، دانت سورية "بأشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوب الجمهورية العربية السورية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية. وجاء في البيان أن "هذه الزيارة غير الشرعية انتهاك خطير لسيادة سورية ووحدة أراضيها". وأضاف البيان: "نؤكد أن هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن دمشق تجدّد "مطالبتها الحازمة بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية كافة"، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية". ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتداءاتها واستفزازاتها"، مجددة تأكيد تمسّك سورية بحقوقها غير القابلة للتصرف وبالعودة لاتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، حتى استعادة كامل أراضيها المحتلة.