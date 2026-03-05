مسؤولون إسرائيليون يدفعون نحو ضرب أهداف مرتبطة بالدولة اللبنانية

- تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته في جنوب لبنان، وسط دعوات لاستهداف أهداف تابعة للدولة اللبنانية وليس فقط حزب الله، بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية للسيطرة على الوضع. - انقسام في الآراء بين المسؤولين الإسرائيليين حول استهداف الأهداف المدنية، مع مخاوف من فقدان الشرعية الدولية، رغم استهداف مواقع مدنية سابقاً. - تصريحات إسرائيلية تشير إلى خطأ في تقدير قوة حزب الله، مما قد يدفع إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان.

تزامناً مع تصعيد إسرائيل عدوانها على لبنان وادعائها أن هجماتها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله وعناصر في الحزب، يرى مسؤولون إسرائيليون أنه يجب البدء بضرب أهداف تابعة للدولة اللبنانية. وفي الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بمزيد من الجنود نحو الحدود اللبنانية، كما يعزز وجود قواته في نقاط إضافية داخل لبنان.

وأفادت القناة i24 العبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي عزّز قواته في ما لا يقل عن 10 نقاط سيطرة "استراتيجية" في جنوب لبنان، وبالتوازي يستعد لإدخال كتائب إضافية إلى الأراضي اللبنانية. إلى ذلك، ذكرت القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت التفاصيل مساء أمس الأربعاء، أن هناك من يعتقد أنه يجب البدء بضرب أهداف ليست فقط لحزب الله، بل أيضاً أهداف شبه مدنية مرتبطة بالدولة، بهدف إرسال رسالة إلى الحكومة اللبنانية بأنها يجب أن تسيطر على الوضع.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: "إذا لم تسيطر الحكومة اللبنانية على الوضع، فسوف ندرس استهداف أهداف مرتبطة بها". وزعمت القناة نفسها أن هناك انقساماً في الرأي في أوساط المسؤولين الإسرائيليين، فمن جهة يريدون دفع الحكومة اللبنانية للتحرك، ومن جهة أخرى لا يريدون إيذاء المدنيين اللبنانيين وبالتالي فقدان الشرعية الدولية.

وتأتي هذه المزاعم رغم استهداف جيش الاحتلال مواقع مدنية كثيرة في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقبله، وتسببه بمقتل مدنيين، دون أي اكتراث إسرائيلي للشرعية الدولية. يضاف إلى ذلك ترهيبه سكان الضاحية الجنوبية، وإصداره مساء اليوم أوامر بإخلاء عدد كبير من أحيائها، وهي: برج البراجنة، والحدث، وحارة حريك، والشياح، قبل أن يضيف متحدث باسم الجيش في إحدى المجموعات الرسمية "بيان إخلاء الضاحية الجنوبية كاملة"، وقد بدت لهجة الترهيب واضحة في كتابته بقوله: "أنقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فوراً".

ومساء أمس، أوردت القناة 13 العبرية تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي اعتبر فيها أن إسرائيل أخطأت التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله إلى المواجهة، وعدم توقّعها إطلاقه صواريخ بعيدة المدى، ما قد يُعد مؤشراً على نية إسرائيل توسيع عدوانها على لبنان، لا على حزب الله وحده.