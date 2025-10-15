مسؤولون إسرائيليون: موعد فتح معبر رفح ليس معروفاً

- معبر رفح بين مصر وغزة يواجه غموضًا بشأن موعد فتحه بسبب تعقيدات لوجستية وسياسية، رغم تسليم حماس أربع جثث، إلا أن إحداها ليست لأسير إسرائيلي. - إسرائيل تواصل تقييم الوضع دون فرض عقوبات على حماس، وتستعد لإدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مما يعكس تحسنًا في الوضع الإنساني. - السلطة الفلسطينية جاهزة لتشغيل معبر رفح بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني في مايو 2024.

قال مسؤولون إسرائيليون إن معبر رفح لن يفتح اليوم الأربعاء، وموعد فتحه غير واضح. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرر إغلاق المعبر أمس، عقوبةَ، للضغط على حركة حماس من أجل تسريع عملية تسليم جثث المحتجزين الإسرائيليين التي لا تزال في قطاع غزة، رغم التعقيدات المحيطة بالعملية بسبب الدمار الكبير الذي سبَّبه القصف الإسرائيلي. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، بأن الاستعدادات الميدانية لفتح معبر رفح لا تزال مستمرة. ونقلت عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، أن المعبر لن يُفتح اليوم، ولا يوجد حالياً موعد محدد لفتحه. ولفتت إلى أنّ مراقبي بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUBAM)، الذين يُفترض أن يشغّلوا المعبر، قد انتشروا في الموقع خلال الأيام الأخيرة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع واينت العبري، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "كانت هناك ولا تزال استعدادات لفتح معبر رفح. بسبب قضية تأخير تسليم الجثامين، قُدمت أمس توصية (من قبل المستوى الأمني) للمستوى السياسي بعدم فتح المعبر، لكن بسبب إعادة الجثامين (الليلة الماضية بين الثلاثاء والأربعاء) والضمانات التي تلقّتها إسرائيل، تستمر الاستعدادات لفتحه"، مع ذلك "لن يُفتح اليوم، ولا يُعرف متى سيتم فتحه".

وزعم المصدر أنه: "لا يمكن تنفيذ ذلك أيضاً من الناحية اللوجستية. يجب النزول إلى الميدان، وإجراء فحص، وإرسال فريق تمهيدي، وهذا يستغرق وقتاً". وأضاف المسؤول: "يمكن التقدير، أنه حتى غداً، سيُتخذ قرار بإبقاء معبر رفح مغلقاً، كون الجثة الرابعة ليست لمخطوف إسرائيلي". وسلّمت حماس الجانب الإسرائيلي، أربع جثث، الليلة الماضية، تبيّن بعد الفحص أن إحداها ليست لأسير اسرائيلي، وسط ترجيحات إسرائيلية بأنها تعود لمقاتل في صفوف حركة حماس، وسُلّمت عن طريق الخطأ.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه بسبب التقديرات في إسرائيل بوقوع خطأ في تسليم الجثة، لن تُفرض عقوبات على حماس، بينما تُعقد في إسرائيل آمال على تسلّم دفعة جديدة من الجثث اليوم، بالحجم نفسه الذي تم خلال اليومين الماضيين، أي أربع جثث، بانتظار إعلان من حماس. ووفق مسؤول إسرائيلي، فإن 600 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وفقاً للاتفاق، وذلك بعد أن كانت هناك نية بالأمس لتقليص العدد إلى 300 شاحنة.

السلطة الفلسطينية: جاهزة لتشغيل معبر رفح

من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لتشغيل معبر رفح بين مصر وغزة من جانب القطاع. وقال محمد اشتية المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح".

وسيطر الجيش الإسرائيلي في مايو/ أيار 2024 على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بجنوب القطاع والذي كان له دور محوري في إيصال المساعدات وإجلاء جرحى ومرضى خلال الحرب في ظل انهيار القطاع الصحي في غزة. ولطالما كان المعبر، الذي أعيد فتحه لفترة وجيزة بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من هذا العام، بمنزلة الشريان الذي يخرج منه الفلسطينيون إلى العالم الخارجي.

وأكد اشتية أن الاتفاق مع (بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية) لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر بفاعلية لا يزال سارياً. وكان جرى تعليق الاتفاق في مارس بعد تجدد الأعمال القتالية. وقال اشتية لصحافيين في جنيف خلال زيارة إلى سويسرا حيث التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس "لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد. فهناك اتفاق بالفعل، وأعتقد أنه الآن في طور الترتيبات النهائية لوضعه موضع التنفيذ".