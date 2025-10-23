مسؤولون إسرائيليون: اندفاع أميركي هستيري لإنهاء حرب غزة

- تسعى الولايات المتحدة لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وسط تحفظات إسرائيلية، مع تركيز على إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين وتقليل الأضرار المحتملة. - تضع إسرائيل خطوطاً حمراء، مثل رفض التدخل التركي ودور حماس، بينما تعتبر الولايات المتحدة تركيا مفتاح النجاح وتؤكد على دور السلطة الفلسطينية. - دعا نائب الرئيس الأميركي إسرائيل لمنح الاتفاق فرصة، مشيراً إلى أهمية الشراكة وتوسيع اتفاقيات أبراهام، مع تفاؤل بوقف إطلاق النار كنموذج لاتفاقيات سلام أخرى.

يرى مسؤولون إسرائيليون أن الولايات المتحدة عازمة على تنفيذ المراحل المقبلة من خطة الرئيس الأميركي

دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة حتى وإن لم تعجب بعض القرارات إسرائيل ، التي أبلغت الولايات المتحدة بخطوطها الحمر. وينعكس ذلك من خلال الزيارات المكثفة لكبار المسؤولين الأميركيين إلى دولة الاحتلال والمنطقة من أجل الإشراف على تنفيذ الاتفاق. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، وصفه للأجواء مع واشنطن و"الجسر الجوي" لوصول المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل، بأن "الأميركيين في حالة هستيرية، ويتصرّفون باندفاع"، وأضاف المسؤول أن التدخل الأميركي في ما يجري بالمنطقة بلغ مستويات غير مسبوقة.

ويقر مسؤولون إسرائيليون بأن قدرة إسرائيل على إيقاف "القطار الأميركي" محدودة، وفي الوقت الذي لا تتوافر لديهم نية لإفساد "الاحتفال" الأميركي يسعون إلى "تقليل الأضرار" قدر الإمكان. وعلى الرغم من "المشاعر الصعبة" في المنظومة السياسية، فإن الواقع على الأرض واضح، وفق تعبير الصحيفة العبرية، إذ من الآن فصاعداً من المتوقّع أن تكون هناك مشاركة أميركية مكثّفة جداً، لأن الأميركيين مصممون على عدم السماح بانهيار الاتفاق، ولديهم أولوية قصوى لإعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة. وتطرق نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى الموضوع وقال أمس إن بعضهم مدفونون عميقاً في الأرض، ولذلك سيستغرق الأمر وقتاً لتحديد مواقعهم جميعاً. وأضاف: "يجب التحلّي بالصبر"، مشدداً على أنه متفائل، وأن هناك جهداً هائلاً للحفاظ على وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، أفادت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، بأن الإدارة الأميركية تبذل جهوداً مكثّفة لضمان نجاح الاتفاق لإنهاء الحرب في غزة، ولفتت إلى أن إسرائيل وضعت مجموعة من الخطوط الحمر أمام الإدارة الأميركية، لكنها حددت أيضاً ما هي الخطوات التي يمكن أن توافق عليها. وأوضحت إسرائيل في إطار ذلك أنها غير مستعدة لقبول تدخل قوات تركية في قطاع غزة، كما ترفض أن تكون لحركة حماس أي علاقة بالحكم الجديد الذي سيُقام في القطاع، وأن انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة يمكن أن يتم فقط بعد نزع سلاح حماس والقطاع.

وأوضح مسؤول أمني لم تسمّه القناة أن "نتنياهو سيضطر إلى تقديم تنازلات لأن الأميركيين لا ينوون التراجع. ومن وجهة نظرهم، تركيا هي مفتاح النجاح، والوسطاء يوضحون أنه لا يوجد بديل حقيقي للسلطة الفلسطينية في اليوم التالي". وادّعت القناة أن إسرائيل تتعاون بشكل كامل مع الجهود الإنسانية، وهي أيضاً مستعدة للعودة إلى اعتبار الأمم المتحدة محوراً مركزياً في هذا المجال. كما تُبدي إسرائيل صبراً في ما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في ظل "التباطؤ" في وتيرة تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أمس، أن فانس طلب من نتنياهو "منح فرصة" للاتفاق لإنهاء الحرب في غزة والمساعدة في تنفيذه. وقال فانس لنتنياهو خلال لقائهما أمس الأربعاء: "امنح الاتفاق فرصة، وأعطنا الوقت لجعل الأمور تتحقق". وأضاف فانس: "هناك تحدٍّ في إعادة بناء غزة وضمان ألا تُشكّل حماس تهديداً لإسرائيل. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به". وحول العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، قال: "لا نريد دولة تابعة، بل نريد أن تكون إسرائيل شريكة. نرغب بأن يكون للولايات المتحدة اهتمام أقل في الشرق الأوسط. توسيع اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) سيساهم في تحقيق الاستقرار، ونأمل أن يدوم ذلك".

وسُئل فانس أيضاً عن التوافد المتواصل للمسؤولين الأميركيين إلى تل أبيب، ليجيب بأن "الأمور تستغرق وقتاً. ليس الأمر سهلاً، لكنني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد. هذا ليس إشرافاً كما يُمارس على طفل. ما رأيته في الأيام الأخيرة يُظهر أننا نسير في طريق مذهل إلى الأمام. يمكن أن يكون هذا نموذجاً لاتفاقيات سلام أخرى في العالم". ويغادر فانس إسرائيل اليوم، فيما سيصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إليها للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، قال نتنياهو إن هذه "أيام مصيرية"، وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة "تتعاونان بشكل يشمل تفاهمات، وكذلك خلافات". وقال: "وجود إسرائيل قوية يخدم مصالح الولايات المتحدة". وأضاف: "نحن من يقرر مستقبل إسرائيل، نحن نناقش المستقبل. هذا هو اليوم التالي. لدينا أفكار جيدة حول كيفية المضي قدماً".