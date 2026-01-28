مسؤولون أمنيون إسرائيليون: لا أحد يعرف كيف سيُنزع سلاح حماس

- إعادة الإعمار ونزع السلاح: وافقت إسرائيل على بدء إعادة إعمار غزة وبناء "رفح الجديدة" بشرط تخلي حماس عن سلاحها خلال 100 يوم، لكن لم تُحدد آليات نزع السلاح بعد. - التحديات واللجنة التكنوقراطية: تواجه اللجنة التكنوقراطية صعوبات كبيرة بسبب اعتمادها على عناصر حماس، مما يعزز سيطرة الحركة ويثير قلق المسؤولين الإسرائيليين. - فتح معبر رفح: استعد الجيش الإسرائيلي لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، مما سيسمح بعودة 150 من سكان غزة يومياً، مع تنظيم مرور يومي عبر معبر الكرامة.

صرّح مسؤولون كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بأنه حتى الآن لا توجد أي جهة تعرف كيف ستُنفَّذ فعلياً عملية نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الأربعاء، بأن المستوى السياسي قرر في الأيام الأخيرة أن تسمح إسرائيل ببدء إعادة الإعمار وبناء ما يُسمّى بـ"رفح الجديدة"، بالتوازي مع التزام حركة حماس بالتخلّي عن سلاحها خلال نحو 100 يوم. واتُّخذ القرار استجابةً لمطلب أميركي يقضي بالفصل بين ما يُسمّى بـ"غزة القديمة" الخاضعة لسيطرة كاملة من حماس، وبين مناطق البناء الجديدة في القطاع التي تقع تحت مسؤولية اللجنة التكنوقراطية التي أُنشئت بدعم من الولايات المتحدة.

وربطت إسرائيل حتى الآن، إعادة إعمار غزة باستكمال نزع سلاح القطاع، وذلك وفقاً لمطلب المنظومة الأمنية. أما الآن ووفق التفاهمات الجديدة، التي أشار إليها تقرير الصحيفة، فسيبدأ ترميم ما يُسمّى بـ"غزة القديمة"، فقط بعد الانتهاء الكامل من عملية نزع السلاح، بينما سيسمح بالعمل في "رفح الجديدة" بالتوازي مع التزام حماس بالعملية.

مع ذلك، تؤكد المنظومة الأمنية الإسرائيلية أنه في هذه المرحلة لم تبدأ الأعمال في رفح بعد، لأن الدول المانحة لم تحدد بعد آلية التمويل. وتقول إسرائيل إن العمال الغزيين الذين من المفترض أن يشاركوا في البناء وترميم البنى التحتية قد تمت الموافقة عليهم بالفعل من قبل المؤسسة الأمنية، كما تمت الموافقة على شركة مقاولات غزية لتنفيذ الأعمال.

ولفت التقرير إلى أنه في البند 17 من خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذُكر أنه إذا قامت حماس بتأخير الخطة أو الاعتراض عليها، فسيتم تنفيذ جميع بنودها السابقة في مناطق في غزة "خالية من الإرهاب تُنقل من سيطرة الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية". واعتبر التقرير العبري، أن هذا التعريف "غامض إلى حد كبير، والقوة الدولية لم تُنشأ بعد، لكن منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث كبار مسؤولي البيت الأبيض، في الإحاطات وكذلك علناً، عن إقامة تجمّعات مؤقتة للفلسطينيين في الجانب الشرقي من الخط الأصفر، أي في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي". وقد تطرق إلى هذا الموضوع أيضاً نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، خلال زيارته لإسرائيل في أكتوبر، بينما في إسرائيل لم يعلّقوا على ذلك. مع هذا يقوم الجيش الإسرائيلي منذ فترة، بإزالة أنقاض البناء والعبوات الناسفة التي انفجرت من المنطقة في رفح المخصصة لبناء المساكن المؤقتة.

تسيطر حالة من عدم اليقين، في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

ووسط ذلك، تسيطر حالة من عدم اليقين، في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقد حذّر مسؤولون فيها، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء، من أن اللجنة التكنوقراطية التي أُنشئت لإدارة غزة وإعادة إعمارها لا تُضعف حركة حماس، بل تساعد في ترسيخ سيطرتها على القطاع. وبحسب قولهم، تعمل اللجنة من دون جهاز موظفين مستقل، وتعتمد فعلياً على عناصر حماس الذين أداروا القطاع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وهكذا، في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والبنى التحتية والنظام العام، يعود عناصر حماس إلى مواقع مدنية مركزية.

وتنقل الصحيفة العبرية قول مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية، لم تسمّهم، إنه حتى الآن "لا توجد أي جهة تعرف كيف ستُنفَّذ فعلياً عملية نزع سلاح حماس". وفي الجيش الإسرائيلي لم يتلقّوا تعليمات بهذا الشأن، كما لم يُحدَّد في الاتفاقات ما إذا كان السلاح سيُسلَّم لإسرائيل أو لقوة دولية، أم سيُدمَّر أم يُخزَّن في القطاع. ولم تُحدَّد أيضاً أنواع الأسلحة التي يشملها الاتفاق.

فتح معبر رفح

في سياق متصل، يقول مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي استكمل الاستعدادات لفتح معبر رفح، وهي خطوة يُفترض أن تتم في الأيام القريبة. وبحسب مصادر الصحيفة، فقد نسّقت إسرائيل ومصر حجم الحركة اليومية في المعبر، الذي من المتوقّع أن يبلغ في المرحلة الأولى نحو 150 من سكان غزة الذين سيُسمح لهم بالعودة إلى القطاع يومياً، إلى جانب عدد أكبر من المغادرين. إضافة إلى ذلك، سيسمح بمرور يومي لغزيين عبر معبر الكرامة، بواسطة حافلات منظمة ومؤمّنة.