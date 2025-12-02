مسؤولان أفغانيان: مقتل 10 مواطنين برصاص حرس الحدود الإيراني

- قُتل عشرة أفغان برصاص حرس الحدود الإيراني أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إيران بدون وثائق، مع فقدان اثنين آخرين، مما يبرز المخاطر التي يواجهها الأفغان الفارون من الفقر والبطالة. - تُظهر الأرقام الرسمية ترحيل نحو 500 ألف لاجئ أفغاني من إيران في شهر واحد، مما يثير الفوضى والغضب بسبب سوء المعاملة، بينما يعود حوالي 40 ألف لاجئ يومياً دون استعداد أو حاجيات. - تشهد العلاقات بين إيران وحركة طالبان توتراً متزايداً بسبب مطالبات إيران بحصتها من مياه نهر هيلمند.

أعلن مسؤول أفغاني محلي، اليوم الثلاثاء، مقتل عشرة مواطنين برصاص قوات حرس الحدود الإيرانية، أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إيران بدون وثائق. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، محمد نسيم بدري، إن الواقعة حدثت في الليلة الماضية، على طول الحدود المشتركة في ولاية فرح الواقعة غربي أفغانستان. وأضافت الشرطة أن اثنين آخرين من المجموعة لا يزالا مفقودين. كما أكد مسؤول محلي آخر وقوع الحادث، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

جدير بالذكر أن آلاف الأفغان يحاولون دخول إيران بصورة غير نظامية كل عام، بسبب معانتهم من الفقر المدقع والبطالة والصعوبات الاقتصادية المستمرة في أفغانستان، والتي لا تزال تواجه آثار الكوارث المتكررة وعقوداً من الصراع. وفي وقت سابق أظهرت أرقام رسمية إيرانية ترحيل نحو 500 ألف لاجئ أفغاني خلال شهر واحد، فيما تشير أرقام غير رسمية إلى أن العدد أكبر. وترحيل هذا العدد في شهر واحد، ومن دون وجود آلية خاصة لتنظيم عملية الترحيل، أمر يؤدي إلى الفوضى، ويتداول العائدون إلى أفغانستان حكايات عن سوء معاملة، ما يثير غضب الشعب الأفغاني.

وكشفت وزارة شؤون اللاجئين والنازحين في حكومة طالبان أن نحو 40 ألف لاجئ أفغاني يعودون يومياً من إيران، معظمهم يتم ترحيلهم من دون الاستعداد المسبق ومن دون أخذ حاجياتهم، وهم بأمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أنّ العلاقات بين طهران وحركة طالبان المسيطرة على أفغانستان تشهد توتراً متزايداً، على خلفية مطالبة إيران المستمرة بحصتها من مياه نهر هيلمند (هيرمند) كما تدعوه إيران.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)