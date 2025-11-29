مسألة البنزين في إيران

- رفع سعر البنزين في إيران إلى 50 ألف ريال لليتر يثير قلقاً اجتماعياً واقتصادياً، مستحضراً ذكريات احتجاجات 2019، ويعكس تحديات الاستقرار الداخلي وسط أزمات وضغوط خارجية متزايدة. - القرار يأتي في ظل اختلال توازن قطاع الطاقة، مع ارتفاع الاستهلاك وتراجع الإنتاجية، وتفاقم تهريب الوقود، مما يضعف قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة. - رغم الزيادة التدريجية لتفادي صدمة اجتماعية، تواجه الحكومة تحديات تضخم وركود اقتصادي، مع احتمالات احتجاجات مستقبلية إذا لم تُرفق بسياسات تعويضية فعالة وآليات رقابة صارمة.

يمثل قرار رفع سعر البنزين في إيران إلى 50 ألف ريال لليتر (0.044 دولار)، ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، خطوة بالغة الحساسية، ليس فقط بسبب أثره الاقتصادي المباشر، بل أيضاً لحمولته الرمزية المرتبطة بذكريات احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019. فهذا الملف لم يعد شأناً تقنياً يتعلق بالطاقة أو بالدعم الحكومي فحسب، بل بات وثيق الصلة بالاستقرار الاجتماعي وبحدود قدرة الدولة على إدارة الوضع في لحظة خطرة داخلياً وخارجياً، نتيجة تداخل أزمات داخلية وضغوط خارجية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

ويأتي القرار في ظل اختلال حاد في توازن قطاع الطاقة، نتيجة ارتفاع الاستهلاك وتراجع القدرة الإنتاجية، إضافة إلى توسع تهريب الوقود الذي يستنزف نحو 21 مليون ليتر يومياً، أي 10 ملايين دولار لفارق الأسعار الكبير بين إيران وجيرانها حيث بنزينها الأرخص في العالم. وتضاعف الضغوط الخارجية والعقوبات المشددة صعوبة المشهد، إذ قلّصت قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، وأفقدتها جزءاً كبيراً من عائداتها النفطية التي تشكل المصدر الرئيس لتمويل الدعم.

ولتفادي صدمة اجتماعية شبيهة بصدمة عام 2019، لجأت الدولة إلى الزيادة التدريجية الفصلية، مع الإبقاء حالياً على الحصة الشهرية 160 ليتراً لكل سيارة بالسعر السابق. ذلك في إطار ما يمكن وصفه بسياسة "التهيئة الاجتماعية" لرفع الدعم عن الطاقة تدريجياً، البالغة كلفته 8 مليارات دولار سنوياً. غير أن هذه الاستراتيجية، رغم طابعها المتدرج، تصطدم ببيئة غير مواتية، إذ تترافق الزيادات السعرية مع أزمات متراكمة، ولا سيما الاقتصادية والبيئية منها، من ركود تضخمي إلى الجفاف والتلوث الخانق، فضلاً عن ضغوط خارجية متصاعدة، مع رغبة إسرائيلية وأميركية في تفجير الداخل الإيراني استكمالاً لعدوان يونيو/حزيران الماضي ولتحقيق ما لم يحققه.

ورغم توقعات البعض باحتمال اندلاع احتجاجات مع بدء تطبيق القرار، فإن تكرار أحداث 2019 على ضوء هذه الخطوة الجزئية لا يبدو وارداً حالياً. غير أن هذا احتمال يزداد في المراحل اللاحقة من الزيادات، ولا سيما إذا لم تُرفق بسياسات تعويضية فعالة للفئات الضعيفة، وبآليات رقابة صارمة على الأسواق للحد من التداعيات. وتدرك الحكومة أنها أمام معادلة شديدة التعقيد: فهي مضطرة إلى الزيادة بسبب عجز الموازنة وشح الموارد، وتحضيراً لضبط التداعيات الاقتصادية لأي حرب مقبلة من خلال خلق موارد مالية على حساب خفض الدعم الحكومي للسلع، وفي الوقت نفسه تخشى من أي انفجار اجتماعي في هذا الظرف الحساس. غير أن التحدي الأكبر يتمثل في احتواء التضخم الثانوي الناتج من رفع أسعار الوقود بما يترتب عليه من تبعات سياسية واجتماعية. فالتجربة الإيرانية تؤكد أن الأسعار ترتفع برفع سعر البنزين، وبقدر ما يرتفع مستوى القلق الجماعي في ظل غياب أفق. وبذلك، فإن أي إدارة غير محكمة لهذا الملف قد تفتح الباب أمام احتجاجات جديدة تتجاوز مسألة البنزين.