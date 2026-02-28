مزاعم إسرائيلية باغتيال المرشد الإيراني الأعلى

- تضارب الأنباء حول مقتل خامنئي: أفادت تقارير إسرائيلية وأميركية بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في غارات مشتركة، بينما نفت مصادر إيرانية ذلك، مؤكدة أنه على قيد الحياة ويقود العمليات العسكرية. - ردود فعل متباينة: الرئيس الأميركي ترامب أشار إلى صحة التقارير، بينما وصف مسؤولون إيرانيون الأخبار بأنها حرب نفسية، داعين للحذر من الدعاية المعادية. - الوضع الأمني في إيران: تقارير عن نقل خامنئي لمكان آمن بعد الهجمات، مع تأكيدات بأن الرئيس الإيراني بخير، وسط توقعات بتعيين خلفاء متشددين في حال وفاة خامنئي.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم السبت، قوله إنّ المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي قُتل في غارات إسرائيلية وأميركية، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية إنه عُرض توثيق لجثة خامنئي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال مراسل قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعتقد أن خامنئي وما بين خمسة إلى عشرة من كبار القادة الإيرانيين قُتلوا في هجوم إسرائيلي أولي، فيما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشبكة "إن.بي.سي نيوز" رداً على تقارير تفيد بمقتل المرشد الأعلى "نعتقد أن هذه الرواية صحيحة".

في المقابل، قال مدير العلاقات العامة في مكتب المرشد الإيراني مهرداد سيد مهدي في منشور على "إكس" إنّ "العدو الأميركي الصهيوني بينما يقع تحت ضربات ثقيلة من الأشاوس من قواتنا المسلحة قد لجأ إلى حرب نفسية"، داعياً الإيرانيين إلى "الحذر من حرب العدو النفسية".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن "مصدر مطلع" قوله إنّ المرشد الأعلى يوجد في غرفة العمليات ويتولى قيادة شؤون الحرب، كما فعل خلال حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران الماضي. من جانبه، لمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعرّض قادة إيران للاستهداف، إذ نقل عنه مراسل قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية القول: "ربما فقدنا بعض القادة لكنّها ليست مشكلة كبيرة"، وأضاف: "لكن جميع المسؤولين تقريباً بخير وعلى قيد الحياة"، مؤكداً أن المرشد الأعلى على قيد الحياة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفادت "رويترز"، نقلاً عن مسؤول لم تكشف هويته، بأنّ خامنئي غادر طهران ونُقل إلى مكان آمن. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، السبت، بأنّ الرئيس مسعود بزشكيان "بخير ولم يُصب بأذى"، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية أميركية استهدفت طهران ومدناً إيرانية عدة، وسط تقارير عن استهداف حي باستور في العاصمة، حيث يقع مقر المرشد الأعلى ومقر الرئاسة، وقالت "إرنا": "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة"، فيما نقلت وكالتا "مهر" و"إيسنا" المعلومة ذاتها.

وفي السياق، قال مصدران مطلعان إنه في الفترة التي سبقت الهجمات الأميركية والإسرائيلية اليوم السبت، قدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه حتى لو قُتل خامنئي في العملية، فمن المرجح أن يجري استبداله بشخصيات "متشدّدة" من الحرس الثوري.