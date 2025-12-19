مركز ترامب كينيدي الثقافي.. واشنطن تواصل مسايرة أهواء الرئيس

- إدارة ترامب تواصل تغيير أسماء المؤسسات الثقافية، حيث تم تغيير اسم "مركز كينيدي الثقافي" إلى "مركز ترامب كينيدي"، بعد إعادة تسمية "معهد السلام" إلى "ترامب للسلام". - أعلن ترامب عن طرد مجلس أمناء مركز كينيدي للفنون المسرحية وتعيين نفسه رئيساً له، مع خطط لإعادة تسمية المركز، مما يعكس رغبته في تعزيز دوره في الساحة الثقافية. - مركز كينيدي للفنون المسرحية، الذي أنشئ في 1955، يعد نصباً تذكارياً وطنياً ويستضيف آلاف العروض سنوياً، ويعتبر رمزاً للثقافة الأميركية.

تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبدال أسماء مؤسسات عريقة باسمه، حيث أضافت الخميس اسم الرئيس الجمهوري إلى "مركز كينيدي الثقافي" ليصبح "مركز ترامب كينيدي"، وذلك بعد أسابيع من إعادة تسمية "معهد السلام" بالعاصمة واشنطن باسم "ترامب للسلام". وأعلن البيت الأبيض أن مجلس أمناء "مركز جون إن كينيدي" للفنون المسرحية برئاسة ترامب، صوت على إعادة تسمية المركز، ليصبح "مركز دونالد جيه ترامب وجون إف كينيدي" التذكاري للفنون المسرحية.

وأشارت شبكة "سي أن أن" الإخبارية، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن التصويت تم بينما كان ترامب يشارك في اجتماع مجلس الأمناء عبر الهاتف. وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس: "تهانينا للرئيس ترامب وأيضاً للرئيس كينيدي

، لأن هذا سيكون فريقاً رائعاً حقاً في المستقبل. سيحقق المكان بلا شك مستويات جديدة من العظمة والنجاح".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ترامب عن قراراه طرد مجلس أمناء مركز كينيدي للفنون المسرحية وتعيين نفسه رئيساً له، وذكر أنه سيحدد برنامج المركز، وذكر آنذاك أنه وجد رئيساً "مذهلاً" ليقود العصر الذهبي للثقافة ولرئاسة "الجوهرة الأميركية"، في إشارة إلى نفسه. وبالفعل أصدر قراراً بإقالة الأعضاء وإضافة أعضاء جدد انتخبوه لاحقاً رئيساً لمجلس الأمناء، وعلى مدى أشهر كرر علناً أكثر من مرة نيته إعادة تسمية المركز "مركز ترامب كينيدي".

ووفق الموقع الإلكتروني لمركز كينيدي للفنون المسرحية، فإن الرئيس الأميركي الراحل دوايت أيزنهاور أدرك في العام 1955 حاجة أميركا إلى احتلال مكانتها على المسرح الثقافي العالمي، فأنشأ لجنة لإنشاء مسرح عام جديد في عاصمة الأمة. وبعد ثلاث سنوات، وقّع على قانون المركز الثقافي الوطني، وأنشأ المركز الذي سمّي لاحقاً باسم الرئيس التالي له جون كينيدي.

وقاد كينيدي جهود جمع التبرّعات لبناء المركز الشهير، وفي 1964، بدأ بناء المركز الثقافي المخصص لتقديم الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة والأوبرا والرقص وغيرها من الفنون المسرحية، ويُوصف المركز على الموقع الإلكتروني بأنه "نصب تذكاري حي للرئيس جون كينيدي"، ويجذب ملايين الزوار كل عام، ويقيم أكثر من ألفي عرض سنوياً، ومنذ الإعلان عن إنشائه أول مرّة في أواخر الخمسينيات، أثر بشكل كبير على تعاطي الجمهور الأميركي مع الثقافة. صار المركز موطن الأوركسترا السيمفونية الوطنية وأوبرا واشنطن، إضافة إلى شركات برودواي المتجوّلة وفرق الرقص والجاز والبلوز وحفلات البوب.

ويعد نصباً تذكارياً وطنياً، ومعبداً من الرخام الأبيض يقع على ضفاف نهر البوتوماك يمكن من أعلاه أن تشاهد أجمل مشهد للعاصمة واشنطن. وكانت السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدي، التي اشتهرت بثقافتها وأناقتها، أول من شغل منصب الرئيسة الفخرية لمركز جون كينيدي، الذي سمّي على اسم زوجها الذي اغتيل.