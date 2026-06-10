مرشح معارض لإسرائيل يواجه سوزان كولينز على مقعد مجلس الشيوخ الأميركي

- فاز المرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر في الانتخابات التمهيدية بولاية ماين بدعم من شخصيات تقدمية، رغم مزاعم التحرش، ويسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ وسط تراجع شعبية الجمهوريين. - في كارولينا الجنوبية، استمر تأثير ترامب بدعم نائبة الحاكم باميلا إيفيت، وفاز السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بينما فازت الديمقراطية آندي أندروز بتوجهات نحو الشفافية والعدالة الاجتماعية. - في نيفادا، فاز الجمهوري جو لومباردو بدعم ترامب، بينما اختار الديمقراطيون آرون فورد. في كاليفورنيا، فاز الجمهوري ستيف هيلتون وسط إنفاق مالي كبير، مع ثقة الديمقراطيين في الاحتفاظ بمنصب الحاكم.

شهدت الانتخابات التمهيدية الأميركية التي أُجريت يوم الثلاثاء في أربع ولايات فوزاً ساحقاً للمرشح الديمقراطي غراهام بلاتنر في سباق مجلس الشيوخ عن ولاية ماين، وهو المرشح الذي يطالب بوقف تسليح إسرائيل ويتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. كما أكدت النتائج استمرار تأثير تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ومن المقرر أن يواجه بلاتنر السيناتورة الجمهورية الحالية سوزان كولينز، التي تمثل الولاية في الكونغرس منذ ما يقارب 30 عاماً وتحصل على تمويل من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وتُعد كولينز الجمهورية الوحيدة التي تخوض سباقاً في ولاية فاز بها الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ما قد يجعلها الأكثر عرضة لخسارة مقعدها في مجلس الشيوخ هذا العام.

ويمثل هذا المقعد واحداً من عدة مقاعد يستهدف الديمقراطيون الفوز بها من أجل استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو أمر كان بعيد المنال قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وساهم ارتفاع الأسعار وعدم شعبية هذه الحرب في ابتعاد ناخبين مستقلين عن الحزب الجمهوري. وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر على منصة "إكس"، عقب انتخابات الثلاثاء: "في نوفمبر، سيصوت ناخبو ماين لغراهام بلاتنر، وسنحقق أغلبية في مجلس الشيوخ".

وطاردت بلاتنر مزاعم تحرش لعدة أسابيع، واعترفت حملته بأن زوجته اكتشفت رسائل نصية ذات طابع جنسي صريح مع عدة نساء على هاتفه. ورغم ذلك، حصل على 74% من الأصوات الديمقراطية في الولاية. وقال عقب فوزه: "على مدى أشهر رأيت سكان ماين يقفون خلف رؤيتنا لاستعادة سلطتنا من المليارديرات والشركات"، مضيفاً أنه يسعى لتجاوز ماضيه وأن يصبح شخصاً أفضل كل يوم. ويتبنى بلاتنر خطاباً شعبوياً يدعو إلى فرض ضرائب أكبر على الأغنياء. وهو مزارع محار وجندي سابق في الجيش الأميركي، كما رفض الحصول على دعم من جماعات الضغط الإسرائيلية والشركات، وحظي بدعم شخصيات تقدمية مثل السيناتور اليساري بيرني ساندرز والسيناتورة إليزابيث وارن.

استمرار تأثير ترامب

في الأثناء، تواصل تأثير دعم ترامب على النتائج، إذ دعم في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية نائبة الحاكم باميلا إيفيت، في مواجهة عضوي مجلس النواب نانسي ميس ورالف نورمان. وتأهل كل من إيفيت والمدعي العام للولاية آلان ويلسون إلى جولة الإعادة الجمهورية المقررة في 23 يونيو/حزيران.

تقارير دولية خرائط ترامب وعناد الديمقراطيين تخيّم على الانتخابات التمهيدية

وكانت نانسي ميس قد صوتت لصالح الكشف عن وثائق المدان بالاتجار الجنسي جيفري إبستين، على خلاف رغبة ترامب. وقالت في تصريحات عقب خسارتها السباق: "لقد صوتت لصالح الكشف عن وثائق إبستين، وفقدت بعض الدعم بسبب ذلك". في المقابل، كانت المرشحة التي دعمها ترامب قد دعت إلى إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الولاية، وهي الخطوة التي رفض المشرعون الجمهوريون إقرارها رغم مطالب ترامب.

وفي كارولينا الجنوبية أيضاً، وفي سباق مجلس الشيوخ الأميركي، فاز السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المدعوم من ترامب وأحد أبرز داعمي إسرائيل في الكونغرس، على منافسه رجل الأعمال مارك لينش، بعدما أنفق 13 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية الجمهورية مقابل خمسة ملايين دولار لمنافسه.

وفي الجانب الديمقراطي، فازت طبيبة الأطفال آندي أندروز بالانتخابات التمهيدية للحزب، بعدما تعهدت بالنزاهة السياسية وعدم الحصول على أموال من لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. كما أعلنت على منصة "إكس" أنها لن تتلقى أموالاً من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، وتطالب بفرض قيود أكثر صرامة على حيازة الأسلحة وتوفير رعاية صحية منخفضة التكاليف. وشهد السباق على هذا المقعد إنفاق أكثر من 280 مليون دولار خلال نحو ست سنوات.

سباق على منصب حاكم نيفادا

في غضون ذلك، حقق حاكم ولاية نيفادا الجمهوري الحالي جو لومباردو الفوز بسهولة في الانتخابات التمهيدية لحزبه بعد حصوله على دعم ترامب، بينما اختار الديمقراطيون المدعي العام للولاية آرون فورد مرشحاً لهم في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويرى الديمقراطيون أن لديهم فرصة كبيرة للفوز بالمنصب في الولاية المتأرجحة، متوقعين أن ينقلب الناخبون من أصول لاتينية على ترامب بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة وارتفاع الأسعار. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا السباق يعد واحداً من أكثر المنافسات تقارباً بين الحزبين.

مرشح ترامب ينافس على منصب حاكم كاليفورنيا

على صعيد آخر، وبعد أيام من اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات ولاية كاليفورنيا بالتلاعب في نتائج الانتخابات التمهيدية، أعلنت وكالة أسوشييتد برس فوز المرشح الجمهوري المدعوم من ترامب، ستيف هيلتون، ببطاقة حزبه للمنافسة على منصب حاكم الولاية في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سيواجه المرشح الديمقراطي كزافييه بيسيرا، وزير الصحة السابق في إدارة جو بايدن.

وكانت الانتخابات التمهيدية قد أُجريت في 2 يونيو/حزيران الجاري، غير أن عملية فرز الأصوات في كاليفورنيا تُعد من الأبطأ في الولايات المتحدة، مقارنة بمعظم الولايات التي تُحسم نتائجها خلال ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع. وتصدر هيلتون النتائج الأولية، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث مع استمرار فرز الأصوات المرسلة بالبريد، ما دفع ترامب والجمهوريين إلى التشكيك في مجريات العملية الانتخابية. إلا أن إعلان فوزه النهائي اليوم أثار ردات فعل من جانب الديمقراطيين على اتهامات الحزب الجمهوري.

وطبقاً لقواعد الانتخابات في كاليفورنيا، تُجرى الانتخابات التمهيدية بنظام "القائمة المفتوحة" بغضّ النظر عن الانتماء الحزبي، ويتأهل المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات إلى الانتخابات العامة. وتشير النتائج إلى تأهل مرشح جمهوري في ولاية ذات أغلبية ديمقراطية، لم يفز فيها أي جمهوري بمنصب الحاكم منذ نحو 20 عاماً.

وسيخلف الفائز في انتخابات نوفمبر الحاكم الديمقراطي الحالي غافين نيوسوم، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بسبب قيود عدد الولايات، كما يُعد من أبرز الأسماء المطروحة لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028. وشهد السباق إنفاقاً مالياً غير مسبوق في تاريخ انتخابات حاكم الولاية، إذ أنفق الملياردير الديمقراطي التقدمي توم ستاير نحو 216 مليون دولار من ثروته الشخصية على حملته، لكنه حل في المركز الثالث. ودعا ستاير أنصاره لاحقاً إلى دعم المرشح الديمقراطي بيسيرا.

وكان هيلتون قد قال، أمس الثلاثاء، إنه يأخذ المخاوف المتعلقة باحتمال تزوير الانتخابات لمصلحة الديمقراطيين على محمل الجد، رغم تأكيده أن المحامين الذين راقبوا عملية الاقتراع وفرز الأصوات لم يرصدوا أي مؤشرات على وقوع مخالفات أو عمليات تزوير. في المقابل، يرى الديمقراطيون أن فرصهم في الاحتفاظ بمنصب حاكم الولاية لا تزال كبيرة، في ظل حالة عدم الرضا السائدة بين قطاع واسع من ناخبي كاليفورنيا تجاه الرئيس ترامب وأي مرشح يحظى بدعمه.