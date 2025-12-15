مرشح اليمين المتطرف خوسيه أنطونيو كاست يفوز برئاسة تشيلي

انتخب التشيليون، الأحد، المرشّح اليميني المتشدّد خوسيه أنطونيو كاست رئيساً جديداً للبلاد، في أوسع انتصار لمرشح يميني منذ انتهاء دكتاتورية أوغستو بينوشيه قبل 35 عاماً. وأظهرت النتائج الرسمية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حصول كاست على 58% من الأصوات، مقابل 41% لمرشحة الائتلاف الحاكم اليساري جانيت خارا، بعد فرز النسبة الأكبر من بطاقات الاقتراع.

وبعد فرز أكثر من عشرة ملايين صوت، أي نحو 70% من إجمالي الأصوات، وكذلك بعد إعلان النتائج الأولية التي غطّت 83% من الصناديق، اتضح التفوّق الواضح لزعيم اليمين المحافظ. وأقرت خارا، العضو في الحزب الشيوعي ووزيرة العمل السابقة في حكومة الرئيس اليساري الحالي جابرييل بوريتش، بهزيمتها، مؤكدة أن "الناخبين تحدثوا بصوت عالٍ وواضح". وقالت إنها اتصلت بكاست لتهنئته، مضيفة: "سنواصل العمل من أجل حياة أفضل في وطننا، كما فعلنا دائماً وبكل فخر".

وركّز كاست، الكاثوليكي المحافظ، في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة والهجرة، متعهداً بترحيل نحو 340 ألف مهاجر "غير نظامي"، معظمهم من الفنزويليين. ويجاهر الرئيس المنتخب بتأييده للديكتاتورية العسكرية، قائلاً إنه كان سيصوّت لبينوشيه لو كان الأخير على قيد الحياة.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، قد أظهرت سباقاً متقارباً بين المرشحين، إذ حصل كل منهما على ربع الأصوات مع تقدم طفيف لليسار، غير أن مجموع أصوات مرشحي اليمين بلغ 70%، وهو ما مهّد الطريق أمام هذا الفوز الكبير لكاست.

