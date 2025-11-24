مرشحون مصريون يوثقون استمرار ظاهرة "شراء الأصوات" في الانتخابات

- شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر انتشار ظاهرة شراء الأصوات، حيث تم توثيق توزيع الأموال على الناخبين من قبل مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقيادة حزب "مستقبل وطن"، رغم توجيهات الرئيس السيسي بوقفها. - أظهرت الفيديوهات استمرار الانتهاكات مثل النقل الجماعي للناخبين وتوزيع الأموال، وتم توثيق منع المرشحين من دخول لجان الاقتراع والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى تمزيق بطاقات التصويت لصالح مرشحي حزب "مستقبل وطن". - دعا الرئيس السيسي المواطنين لاختيار ممثليهم بوعي، وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج التصويت في بعض الدوائر بسبب "عيوب جوهرية"، وألغت بالفعل نتائج الانتخابات في 19 دائرة فردية ضمن المرحلة الأولى.

وثق مرشحون مصريون، اليوم الاثنين، استمرار ظاهرة "شراء الأصوات" في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدى يومين في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق وقائع الرشى الانتخابيّة، ولا سيما في المناطق الشعبية من المرشحين عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" على النظامين الفردي والقائمة، التي يقودها حزب "مستقبل وطن" المحسوب على النظام الحاكم، وتضم 12 حزباً موالياً من أبرزها "حماة الوطن" و"الجبهة الوطنية".

ونشر عضو مجلس النواب عن حزب "التجمع"، أحمد بلال البرلسي، فيديو يوثق فيه توزيع أنصار أحد منافسيه للأموال على الناخبين البسطاء، في منطقة مزلقان أبو القاسم بدائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قائلاً إن "توجيهات رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) ليس لها صدى عند البعض، إذ إن عمليات شراء الأصوات مستمرة". وطالب البرسلي أجهزة الدولة بالتدخل لإيقاف "مهزلة تزييف إرادة المصريين"، إذ أظهر الفيديو أعداداً كبيرة من السيدات أمام أحد المحالّ لتلقي الأموال، مقابل التصويت للمرشح عن حزب "مستقبل وطن" محمود الشامي.

وفي فيديو آخر، قال المرشح عن حزب "المحافظين" بدائرة السويس، طلعت خليل، إن "الانتهاكات الانتخابية المرتبكة في المرحلة الأولى، والتي تسببت في بطلان نتائج 19 دائرة، هي ذاتها التي تتكرر في المرحلة الثانية، وكأنّ رئيس الجمهورية لم يعلق عليها، ومنها النقل الجماعي للناخبين، وتوزيع الأموال عليهم، واستغلال حاجة الفقراء، والحصول على أصواتهم بصورة غير شرعية"، ووجه نداءً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الأمن بمحافظة السويس، طالبهم فيه بـ"وقف جميع نقاط توزيع الأموال على الناخبين، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء نتائج التصويت".

كذلك نشر المرشح المستقل عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، وائل النحاس، فيديو يكشف فيه توجيه المسؤولين عن معاش "تكافل وكرامة" (مخصّص للفقراء) في مديرية التضامن الاجتماعي بالتصويت لمصلحة المرشح عن حزب "حماة الوطن"، محمد فايز، وطالب النحاس السيسي بإلغاء الانتخابات البرلمانية برمتها، بسبب انتشار عمليات التزوير وشراء الأصوات.

ونشرت المرشحة المستقلة عن دائرة حدائق القبة في القاهرة، سلوى همام، فيديو يوضح منعها من دخول إحدى لجان الاقتراع، والاعتداء عليها بالضرب، فضلاً عن تمزيق بطاقات التصويت في دائرتها، و"تسويدها" لصالح المرشح عن حزب "مستقبل وطن"، أحمد جعفر. وذكرت المرشحة أنه يجري تسويد بطاقات الاقتراع لمنافسها في اللجنة رقم 15 بمدرسة أحمد ماهر الابتدائية، وسط هتافات من أنصارها تدعو إلى إلغاء الانتخابات جراء تزويرها.

بدوره، وثق المرشح المستقل عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة، أحمد موهوب، توظيف منافسه المرشح طاهر الخولي لجمعية "نسائم مصر الخيرية" بمنطقة المنيل في عملية شراء الأصوات لصالحه، وتوزيع الأموال في الجمعية على الناخبين بعد انتهائهم من التصويت مقابل 300 جنيه (نحو 6 دولارات) للصوت. وأشار إلى تقدمه ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة المختص عن الانتهاكات الانتخابية المستمرة في دائرته، ورفض الأخيرة الانتقال إلى مقر الجمعية للتأكد من صحة البلاغ.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، طالب السيسي المواطنين باختيار ممثليهم في مجلس النواب "بدرجة عالية من الوعي"، وعدم انتخاب أي شخص "غير صالح" مقابل الحصول على مبلغ من المال. وسبق ذلك مطالبته هيئة الانتخابات بإلغاء نتائج التصويت في محافظات المرحلة الأولى كلياً أو جزئياً "في حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية".

وألغت الهيئة نتائج الانتخابات في 19 دائرة فردية من أصل 70، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد ما وصفته بـ"عيوب جوهرية" مسّت العملية الانتخابية في هذه الدوائر، وأثرت في سلامة الاقتراع والفرز، والتي تمثلت في "الدعاية أمام مقارّ لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محاضر الفرز في اللجنة الفرعية، والتفاوت في عدد الأصوات ما بين اللجان الفرعية والعامة".