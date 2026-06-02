مرشحون عرب ومسلمون يواجهون "أيباك" في الانتخابات التمهيدية للكونغرس

- عمار كامبا نجار يواجه تحديات في الانتخابات التمهيدية للدائرة الـ48 للكونغرس في كاليفورنيا، حيث تؤثر الحملة السلبية عليه رغم تقدمه السابق، ويتساوى مع منافسته الديمقراطية بنسبة 9% وفقًا لاستطلاعات الرأي. - عائشة وهاب، أول مسلمة تُنتخب في مجلس شيوخ كاليفورنيا، تخوض الانتخابات التمهيدية للدائرة الرابعة عشرة، وتركز على قضايا حقوق الإنسان والمهاجرين، وتواجه منافسة من ميليسا هيرنانديز المدعومة من اللوبي الصهيوني. - آدم حماوي ومصعب علي يخوضان الانتخابات التمهيدية في نيوجيرسي، حيث يركز حماوي على تجربته كطبيب في غزة، بينما يمثل علي التيار التقدمي بدعواته للرعاية الصحية الشاملة ومعارضة الحروب الأميركية.

برزت أسماء مرشحين عرب ومسلمين يخوضون، اليومَ الثلاثاء، انتخاباتٍ تمهيدية لنيل بطاقة خوض المنافسة في التجديد النصفي للكونغرس في عدد من الولايات، إذ يواجهون مرشحين مدعومين من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، اللوبي الداعم لإسرائيل. وعلى رأس هؤلاء المرشحون لمجلس النواب الأميركي: عمار كامبا نجار من أصول فلسطينية عن دائرة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وعائشة وهاب من أصول أفغانية عن الدائرة الرابعة عشرة بالولاية ذاتها، ومصعب علي من أصول باكستانية عن مجلس النواب في ولاية نيوجيرسي، وآدم حماوي من أصول مصرية عن إحدى دوائر نيوجيرسي.

عمار كامبا نجار

يُعدّ عمار كامبا نجار (37 عاماً) المرشحَ الأبرز عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى في الدائرة الـ48 للكونغرس في ولاية كاليفورنيا. ويخوض المنافسة مع مارني فون ويلبرت المدعومة من "أيباك" بأكثر من مليونَي دولار، في أكبر دعم يُوجَّه ضد مرشح لم يسبق له الفوز في انتخابات. وتُعدّ هذه الدائرة إحدى الدوائر الجديدة الناجمة عن الخرائط التي أعاد رسمها الديمقراطيون في كاليفورنيا رداً على إعادة تقسيم الدوائر في تكساس.

وبعد أن كان نجار متقدماً بفارق كبير على منافسته الديمقراطية، تزايدت المخاوف داخل الحزب من أن الحملة السلبية التي تقودها الحركات الداعمة لإسرائيل ضده قد تؤدي إلى خسارة المقعد هذا الأسبوع، بسبب نظام الانتخابات التمهيدية في الولاية الذي يسمح بوضع جميع المرشحين على ورقة الاقتراع بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، ويتأهل للانتخابات التجديدية النصفية المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

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وطبقاً لآخر استطلاعات الرأي التي أُجريت في الفترة من 8 حتى 14 من مايو/ أيار الماضي، يتقدم المرشح الجمهوري جيم ديمزموند بفارق مريح بنسبة 29%، يليه الجمهوري كيفين باتريك أونيل بنسبة 10%، ثم الديمقراطي عمار كامبا نجار والديمقراطية مارني فون ويلبرت بنسبة 9% لكل منهما.

عائشة وهاب

تخوض عائشة وهاب اليوم الانتخاباتِ التمهيدية لمجلس النواب الأميركي عن الدائرة الرابعة عشرة في ولاية كاليفورنيا، وهي سياسية أميركية تقدمية من أصول أفغانية حظيت بدعم الحزب الديمقراطي في هذه الدائرة. وتنافسها الديمقراطية ميليسا هيرنانديز التي حصلت على دعم واسع من اللوبي الصهيوني بسبب موقف وهاب الرافض لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن منافسة الديمقراطية راخي إسراني والجمهورية دينا مالونادو والديمقراطي مات أورتيغا.

تشغل وهاب حالياً عضوية مجلس شيوخ عن ولاية كاليفورنيا، وتمثل هذه الانتخابات فرصةً لها للانتقال إلى مجلس النواب الفيدرالي. وُلدت في نيويورك عام 1987 لأبوين لاجئَين من أفغانستان، وأصبحت أول مسلمة تُنتخب في مجلس شيوخ كاليفورنيا، وتُركّز على قضايا حقوق الإنسان والمهاجرين والصحة والإسكان.

آدم حماوي

يخوض الطبيب آدم حماوي، الأميركي من أصول مصرية، الانتخاباتِ التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة الثانية عشرة بولاية نيوجيرسي. وينافسه براد كوهين المدعوم من اللوبي الإسرائيلي، وسو زلتمان الناشطة التقدمية، وفيرلينا رينولدز جاكسون عضو المجلس التشريعي للولاية، وأدريان ماب عمدة مدينة بلينفيلد.

تطوَّع حماوي للعمل في غزة، وذكر في حملته الانتخابية أن تجاهل أعضاء الكونغرس شهادته بوصفه طبيباً وشاهد عيان على الإبادة الجماعية في غزة كان الدافع لدخوله المعترك السياسي. ويحظى بدعم لجنة الأولويات الأميركية، وهي لجنة عمل سياسي تقدمية مؤيدة للفلسطينيين. وقد عمل حماوي جراحاً في الجيش الأميركي وشارك في حرب العراق، ويحظى بدعم شخصيات في الحزب الديمقراطي بارزة كبيرني ساندرز.

مصعب علي

يخوض السياسي الأميركي من أصل باكستاني مصعب علي منافسةً قوية على الدائرة الانتخابية الثامنة في ولاية نيوجيرسي في مواجهة النائب الحالي روب مينينديز، عضو الكونغرس عن الدائرة وابن السيناتور الأسبق روبرت مينينديز. ويمثل مصعب التيار التقدمي في مواجهة التيار التقليدي.

يتبنّى مصعب علي سياسات تدعو إلى الرعاية الصحية الشاملة، ووقف تعاون الشرطة المحلية مع وكالة الهجرة والجمارك. ويُعارض بشدة الحروب الأميركية الخارجية والدعم العسكري لإسرائيل، ما جعله هدفاً لجماعات الضغط الإسرائيلية، كما تشارك في السباق المرشحة ريتشارد باريلا.