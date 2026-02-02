- صدرت مذكرات توقيف بحق الناشطة الإسرائيلية نيلي كوبفر ناوري والناشطة راشيل طيوطو بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض عليها في غزة، ضمن تحقيق قضائي بدأ في 2025. - انتقدت كوبفر ناوري وطيوطو القضاء الفرنسي، ووصفتا التحقيقات بأنها معادية للسامية، مع استدعاء أعضاء من منظمة "إسرائيل إلى الأبد" في فرنسا. - منظمة "تساف 9" و"إسرائيل إلى الأبد" تتبنيان أيديولوجيا قومية متشددة، وتورطتا في عرقلة المساعدات لغزة، مما أدى إلى فرض عقوبات أوروبية.

أكدت الناشطة الإسرائيلية المتطرفة نيلي كوبفر ناوري التي تحمل الجنسية الفرنسية صدور مذكرة توقيف بحقها من قبل قضاة فرنسيين، وذلك خلال مقابلة مصورة أجرتها مع موقع "ذا نيوز"، وهو موقع إخباري مؤيد لإسرائيل. وبهذا الإعلان، أكدت كوبفر ناوري تطورات التحقيق القضائي الذي فُتح في ربيع عام 2025 بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض عليها في غزة، وهو التحقيق الذي يستهدف إسرائيليين عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال حرب الإبادة.

وفي السياق نفسه، علمت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بتأكيد من المدعين ومحاميهم، أن مذكرتي توقيف صدرتا في صيف 2025 بحق الناشطتين الفرنسيتين الإسرائيليتين نيلي كوبفر ناوري، مؤسسة ورئيسة منظمة "إسرائيل إلى الأبد" التي تهدف إلى "تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية"، وراشيل طيوطو، المتحدثة باسم منظمة "تساف 9" التي عرقلت مراراً شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة في عام 2024، علماً أن منظمة "إسرائيل إلى الأبد" كانت قد دعت مؤيديها إلى المشاركة في هذه الأعمال وحشدت المتطوعين لها.

ووصفت كوبفر ناوري التحقيق القضائي ضدها بأنه "جنون معادٍ للسامية" على حد تعبيرها، وكشفت أن ثلاثة أعضاء من منظمة "إسرائيل إلى الأبد" في فرنسا قد استُدعوا واستُجوبوا من قبل سلك الدرك. من جانبها، قالت طيوطو في مقابلة مع "لوموند": "ألاحظ أن القضاء الفرنسي أسرع في التعامل مع شكوى قدمتها منظمة مؤيدة للفلسطينيين منه في التعامل مع الشكاوى التي قدمتها منظمة (محامون بلا حدود) والمنظمة اليهودية الأوروبية (OJE) ضد الإشادة بـ(الإرهاب) من قبل نواب حزب فرنسا الأبية".

وتعيش الناشطتان المتطرفتان، وكلتاهما ولدتا في فرنسا، في إسرائيل منذ مدة طويلة، حيث تنشطان في الأوساط القومية اليمينية المتطرفة. وقالت كوبفر ناوري في مقابلتها: "الخطر يكمن في أنني لن أتمكن من وضع قدمي في فرنسا بعد الآن، لأنني لا أنوي الذهاب إلى سجن فرنسي، سواء في الحجز لدى الشرطة أو غير ذلك". وبخلاف مذكرات الاعتقال، فإن مذكرات التوقيف لا تعني بالضرورة الحجز الاحتياطي، ويمكن إصدارها مباشرة من قبل قضاة التحقيق من دون موافقة النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا المختصة بقضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومن الناحية النظرية، تُعمَّم هذه المذكرات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن منظمة "تساف 9"، التي تشغل راشيل طيوطو منصب المتحدث الرسمي باسمها، تشكلت مع بدء حرب الإبادة بهدف منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتبنى المنظمة أيديولوجيا قومية متشددة ترى في تجويع المدنيين أداة ضغط مشروعة، وتضم في صفوفها مستوطنين وعائلات جنود وناشطين من أحزاب اليمين المتطرف مثل "قوة يهودية". وبسبب تورط أعضائها في أعمال إرهابية شملت إغلاق المعابر، ونهب الشاحنات، وإضرام النيران في قوافل المساعدات واستهداف السائقين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها في يوليو/تموز 2024، شملت تجميد أصولها وحظر التعامل معها.

أما منظمة "إسرائيل إلى الأبد" التي أسستها نيلي كوبفر ناوري، فتنظّر لفرض "السيادة الكاملة" على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنشط في تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية لدعم المشروع الاستيطاني. وتقوم أيديولوجيا المنظمة على رفض أي وجود فلسطيني، وتدعو علناً إلى بسط السيطرة الإسرائيلية المطلقة من "النهر إلى البحر". كما توفر المنظمة غطاءً سياسياً ومالياً لأنشطة المستوطنين، وسبق أن دعت أنصارها إلى المشاركة في عرقلة شاحنات المساعدات بالتنسيق مع منظمة "تساف 9"، وتنظم فعاليات تروج لتهجير الفلسطينيين وشرعنة الجرائم ضد الإنسانية في غزة.