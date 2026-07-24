مذكرات بايدن المرتقبة تكشف تفاصيل فترته الرئاسية وأسرار قرار انسحابه

- مذكرات جو بايدن "عديني يا أميركا" تتناول فترة رئاسته، بما في ذلك إدارة الاقتصاد خلال جائحة كوفيد، واستعادة الديمقراطية بعد هجوم الكونغرس، وإنهاء الحرب في أفغانستان، وتعزيز حلف الناتو، ودعم أوكرانيا، وقراره بعدم الترشح لانتخابات 2024. - الكتاب يمثل الجزء الثالث من مؤلفات بايدن، ملخصاً مسيرته السياسية التي امتدت لأكثر من 52 عاماً، ويعكس رؤيته الإيجابية رغم التحديات، مع غلاف يظهر بايدن مبتسماً. - يتكون الكتاب من 480 صفحة، ويستعرض التحديات والإنجازات في السياسة الداخلية والخارجية، مع ترقب القراء لمعرفة تفاصيل قرارات بايدن خلال فترة رئاسته.

تترقب الأوساط السياسية في الولايات المتحدة صدور مذكرات الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بعنوان "عديني يا أميركا"، المقرر إصدارها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن دار نشر ليتل براون آند كومباني. ويتناول الكتاب مرحلة مفصلية من مسيرة بايدن، بدءاً من إدارته الاقتصاد خلال فترة رئاسته، وصولاً إلى قراره التراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.

وقال بايدن في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمذكراته: "كتابي يتناول التحديات التي واجهناها أمةً، والقرارات التي اتخذتها والأسباب التي دفعتني إلى اتخاذها. ويتحدث عن قيادة البلاد خلال جائحة كوفيد، وإعادة بناء الاقتصاد، واستعادة ديمقراطيتنا بعد هجوم السادس من يناير/كانون الثاني على الكونغرس، وإنهاء أطول حرب في تاريخ أمتنا في أفغانستان، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، ودعم أوكرانيا، ولماذا اخترت الترشح للانتخابات، ولماذا قررت لاحقاً التراجع عن الترشح. وقبل كل شيء، فهو كتاب عن إيماني بالوعد الأميركي، والوعود التي قطعناها لمن سبقونا تكريماً لتضحياتهم، والوعود التي قطعناها للأجيال المقبلة".

سيرة بايدن السياسية

ويمثل هذا الكتاب الجزء الثالث من مؤلفات تلخص سيرة بايدن السياسية الممتدة لأكثر من 52 عاماً، بينها 36 عاماً عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي بين عامي 1973 و2009، ثم نائباً للرئيس حتى عام 2017، قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2025. ونشر بايدن كتابه الأول عام 2007 بعنوان "وعود يجب الوفاء بها"، وتناول فيه نشأته وحياته السياسية بوصفه مسؤولاً حكومياً قادماً من عائلة متواضعة في بنسلفانيا وديلاوير، فيما أصدر عام 2017 كتابه الثاني بعنوان "عدني يا أبي"، الذي ركز فيه على تداعيات وفاة ابنه بو بايدن بالسرطان، والوعد الذي قطعه له بمواصلة الخدمة العامة. أما كتابه الجديد، فيقدّم فيه نفسه قائداً تولى إدارة البلاد في مرحلة عصيبة أعقبت جائحة كوفيد، وما شهدته من تحولات داخلية وخارجية.

ويظهر على غلاف الكتاب الرئيس السابق مبتسماً مرتدياً قميصاً أبيض وربطة عنق زرقاء، بينما يظهر العلم الأميركي في الخلفية. وكانت الأنباء عن الكتاب قد جرى تداولها منذ أكثر من عام، كما أشار إليه بايدن في تصريحات علنية سابقة. ويرى بايدن، بحسب المادة الترويجية، أن قراراته الصعبة خلال رئاسته استهدفت حماية الوعد الديمقراطي والحفاظ عليه للأجيال المقبلة. كما ذكرت دار النشر أنه سيقوم بجولات ترويجية للكتاب، إلى جانب إجراء مقابلات صحافية.

ورفضت دار النشر الكشف عن القيمة المالية للتعاقد مع بايدن، بحسب وكالة أسوشييتد برس، مشيرة إلى أنه لم يكتب المذكرات بمفرده، بل استعان، على غرار معظم الرؤساء الأميركيين السابقين، بفريق تحرير. وتعد كتابة المذكرات من التقاليد الراسخة لدى الرؤساء الأميركيين الذين يبرمون عادة صفقات بمئات ملايين الدولارات لنشرها. وكان بايدن قد تولى الرئاسة عام 2021 بوصفه أكبر الرؤساء الأميركيين سناً عند تولي المنصب، فيما ظلت حالته الصحية موضع تكهنات طيلة فترة رئاسته، وينتظر القراء أن يكشف الكتاب مزيداً من التفاصيل بشأن قرارات إدارته في السياسة الداخلية والخارجية.

قصة السنوات الأربع

ويقع الكتاب في 480 صفحة، ويشير الناشر، في التعريف الخاص به، إلى أنه يروي قصة السنوات الأربع التي قضاها بايدن في البيت الأبيض، بما في ذلك حملته الانتخابية، وفترة رئاسته، وقراره الترشح لولاية ثانية ثم الانسحاب من السباق، كما يتناول "التحديات واللحظات الصعبة والإنجازات في مسيرة إدارته خلال واحدة من أكثر الحقب اضطراباً في تاريخ الولايات المتحدة".

ويشير الناشر إلى أن بايدن أدى اليمين الدستورية على درجات مبنى الكابيتول بعد أسبوعين فقط من اقتحام مثيري الشغب المبنى وتهديدهم أسس النظام الديمقراطي. ويضيف أن البلاد كانت تواجه في ذلك الوقت جائحة كوفيد، وتداعيات هجوم السادس من يناير، إضافة إلى ركود اقتصادي. ويوضح بايدن، بحسب الناشر، "كيف واجه تلك التحديات، وأطلق مبادرات جريئة، وتحدى آراء المحللين لبناء اقتصاد يبدأ من الطبقة الوسطى إلى الخارج، ومن القاعدة إلى القمة"، مستعرضاً تفاصيل فترة رئاسية حافلة بالأحداث التاريخية.

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح الناشر أن بايدن يستعرض جهوده لإعادة بناء التحالفات الأميركية التقليدية، وتحديث حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقيادة التحالف الدولي الداعم لأوكرانيا، كما "يكشف للمرة الأولى عن الحسابات المؤلمة التي قادته إلى قرار الانسحاب من السباق الانتخابي". ولم يشر الناشر إلى ما إذا كان الكتاب يتناول كيفية تعامل إدارة بايدن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، أو طبيعة الدعم الأميركي لإسرائيل خلال الحرب.

ولم تُنشر حتى الآن أي تسريبات بشأن مضمون الكتاب الذي سيصدر بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي. ووفقاً لوكالة أسوشييتد برس، فإن أي تسريبات أو حملات ترويجية تسبق موعد الاقتراع قد تثير استياء داخل الحزب الديمقراطي، الذي يسعى إلى إبقاء تركيز حملته الانتخابية على الرئيس دونالد ترامب وسجله السياسي، في وقت لا يزال فيه الديمقراطيون منقسمين بشأن إرث بايدن، ويحمّل بعضهم إصراره على الترشح قبل انسحابه المتأخر مسؤولية عودة ترامب إلى البيت الأبيض.