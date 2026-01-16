مدير الـ"سي آي إيه" يلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة في كاراكاس

- التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون راتكليف، برئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، في كاراكاس، لنقل رسالة من الرئيس ترامب لتحسين العلاقات بين البلدين بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. - خطفت قوات خاصة أميركية الرئيس الفنزويلي وزوجته، مما أدى إلى مقتل 100 شخص، وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا وتستغل نفطها، مع احتمال إرسال قوات جديدة. - أكدت رودريغيز أن فنزويلا ليست خاضعة للولايات المتحدة، مشددة على الولاء للرئيس مادورو ومواصلة القتال من أجل الوطن.

أفاد مسؤول في الإدارة الأميركية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف التقى، الخميس، في كاراكاس، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور العاصمة الفنزويلية منذ اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقال المسؤول، الذي لم يشأ كشف هويته، لوكالة "فرانس برس"، الجمعة: "بناءً على تعليمات الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، توجه راتكليف إلى فنزويلا حيث التقى الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ونقل إليها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحسين علاقة العمل بين البلدين".

وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي، خطفت قوات خاصة أميركية الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس من كاراكاس، واقتيدا إلى نيويورك للمحاكمة. ومذ ذاك، صرح دونالد ترامب علناً بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا وستقرر أي جهات يمكنها استغلال نفطها. ولم يستبعد البيت الأبيض إرسال قوات جديدة إلى الأراضي الفنزويلية لهذا الغرض.

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل ما لا يقل عن 100 شخص خلال الهجوم، وقال ترامب حينها إن الولايات المتحدة "ستدير البلاد إلى أن نتمكن من تحقيق انتقال آمن ومناسب للسلطة"، موضحًا أن "الوقت وحده كفيل بتحديد" مدة بقاء السيطرة الأميركية على كاراكاس. وعندما سُئل عمّا إذا كانت هذه الفترة قد تمتد لثلاثة أشهر أو ستة أو سنة أو أكثر، أجاب: "أعتقد أن الأمر سيستمر لفترة أطول بكثير". وأضاف ترامب: "سنعيد بناء فنزويلا بطريقة عالية المردودية، سنستخدم النفط ونستورده، وسنخفض أسعار النفط ونقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمسّ الحاجة إليها".

وأكدت رودريغيز، في أكثر من مرة، أن بلادها ليست خاضعة للولايات المتحدة. وقالت خلال مراسم تكريمية لضحايا الهجوم الأميركي على كاراكاس، إن "فنزويلا ليست تابعة ولا خاضعة"، مذكّرة بـ"الولاء للرئيس نيكولاس مادورو الذي اختُطف"، وأضافت: "هنا لم يستسلم أحد، هنا كان قتال (...) قتال من أجل هذا الوطن".

(فرانس برس، العربي الجديد)