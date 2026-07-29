- تعيين جاي كلايتون مديرًا للاستخبارات الوطنية: بعد مصادقة مجلس الشيوخ، ينتظر كلايتون أداء اليمين ليخلف بيل بولتي. كلايتون، المحامي المتخصص في قوانين الأسواق المالية، يفتقر للخبرة في الاستخبارات وأثار جدلاً برفضه الاعتراف بخسارة ترامب في انتخابات 2020. - مسيرة كلايتون المهنية وعلاقته بترامب: يُعرف بولائه لترامب وعُين كمدعي عام مؤقت في نيويورك. تورط مكتبه في قضايا مثيرة مثل استدعاء صحافيين ومقاضاة مادورو، وشارك في مراجعة وثائق جيفري إبستين. - التحديات والتوترات مع مجتمع الاستخبارات: يشرف كلايتون على 18 وكالة استخباراتية. شهدت علاقة ترامب مع الاستخبارات توترًا بسبب قضايا مثل التدخل الروسي، ورفض كلايتون تحديد موقفه من تزوير الأصوات، مما يعكس التوترات حول نزاهة الانتخابات.

ينتظر جاي كلايتون مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية الجديد، أن يؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات أو أيام، بعدما صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، ليصبح مسؤولاً بشكل مباشر عن 18 وكالة استخبارات في البلاد، ويحل محل المدير المؤقت الحالي بيل بولتي، الذي شغل المنصب منذ استقالة تولسي غابارد في يونيو/حزيران الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القضايا التي أثارت انتقادات واسعة ضد مكتب جاي كلايتون السابق؟ ما هي الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للتصويت ضد تعيين جاي كلايتون؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقبل أسبوعين، عقد مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع لكلايتون، مرشح إدارة ترامب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، لم تحظَ بالاهتمام نفسه الذي حظيت به جلسة استماع المرشح لمنصب المدعي العام تود بلانش. وخلال الجلسة، رفض كلايتون، المحامي المتخصص في قوانين الأسواق المالية والأموال، القول إن الرئيس دونالد ترامب خسر الانتخابات الرئاسية عام 2020، علماً أنه لا يمتلك خلفية واسعة في قضايا الاستخبارات والأمن القومي. وسأل أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ كلايتون عمّن فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، غير أنه اكتفى بالقول إن جو بايدن اعتُمد رئيساً وحصل على أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي، رافضاً التصريح بفوزه. ودفع ذلك جميع الديمقراطيين في المجلس، وعددهم 47 عضواً، إلى التصويت ضده، بعدما كانوا متحمسين للتصويت له، مقابل 51 جمهورياً أيدوا تثبيت تعيينه.

ويعد كلايتون من الشخصيات التي تدين بولاء كامل لترامب. وكان الرئيس الأميركي قد اختاره في ولايته الثانية لمنصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، وهو المنصب الذي يغادره بعد عام ونصف. وخلافاً لما جرت عليه العادة، لم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه، بعدما عرقل السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك وزعيم الأقلية في المجلس، تشاك شومر، المصادقة مستخدماً الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشيوخ عن الولايات التي يمثلونها. وفي المقابل، استغل ترامب القانون الذي يتيح له تعيين المدعي العام بصفة مؤقتة لمدة 120 يوماً، انتهت في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يصدر قضاة المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية، المخولون قانوناً شغل المنصب الشاغر، قراراً بتعيين كلايتون.

وكان من بين آخر القضايا التي أثارت انتقادات واسعة ضد مكتبه إصدار مذكرات استدعاء لصحافيين في صحيفة نيويورك تايمز على خلفية تقارير عن طائرة ترامب الرئاسية الجديدة. وسحبت الحكومة مذكرات الاستدعاء، الخميس الماضي، أثناء جلسة للمحكمة، بعدما واجه قاضٍ فيدرالي أحد محامي المكتب بأخطاء ومخالفات في تلك المذكرات. كما تولى مكتبه عدداً من القضايا المثيرة للجدل، على رأسها مقاضاة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي اختطفته القوات العسكرية الأميركية من قصره في يناير/كانون الثاني الماضي ونقلته إلى مانهاتن، حيث يواجه تهماً بالتآمر لاستيراد الكوكايين وتهماً أخرى.

كما يتولى كلايتون جزءاً كبيراً من عملية مراجعة وثائق جيفري إبستين، المدان بالاتجار الجنسي، والذي كان يخضع للملاحقة القضائية عام 2019 من قبل المكتب نفسه الذي تولى كلايتون إدارته خلال العام ونصف العام الماضيين. وكُلّف أيضاً من قبل إدارة ترامب بالتحقيق في علاقات ربطت إبستين بعدد من الشخصيات الديمقراطية والمؤسسات الكبرى، إلا أنه لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل علنية بشأن نتائج التحقيق. وخلال الولاية الأولى لترامب (2017-2021)، شغل كلايتون منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، وقبل ذلك عمل في مكاتب محاماة خاصة وفي عدد من المناصب الحكومية.

وكانت تولسي غابارد، أول مديرة للاستخبارات الوطنية الأميركية، قد استقالت وغادرت منصبها نهاية الشهر الماضي. ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية الإشراف على 18 منظمة استخباراتية، وهو المنصب الذي أُنشئ عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لضمان حصول الرئيس على أفضل التقييمات الصادرة عن مجتمع الاستخبارات، بما في ذلك الاستنتاجات التي قد لا يرغب في سماعها.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، شهدت علاقة ترامب بمجتمع الاستخبارات الأميركي توتراً واضحاً، بعدما وجه انتقادات علنية وحادة للأجهزة الاستخباراتية على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وقضايا أخرى. وفي الشهر الماضي، أعاد بيل بولتي، بعد توليه منصب مدير الاستخبارات بالإنابة، النظر في مزاعم ترامب بشأن انتخابات 2020، وبحث في وثائق الاستخبارات الحالية عن أدلة تدعم تلك المزاعم. وعرض ترامب نتائج هذه المراجعة في خطاب ألقاه هذا الشهر، اتهم فيه "بيروقراطيين مارقين" بإخفاء أدلة على ما وصفه بالتدخل الصيني في انتخابات 2020، إلا أن الوثائق لم تثبت أن الصين أو أي جهة أخرى تدخلت في الانتخابات.

وخلال جلسة المصادقة قبل نحو أسبوعين، رفض كلايتون تحديد ما إذا كان تزوير أصوات الناخبين يمثل مشكلة في الانتخابات الأميركية. كما انتقد، في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، قوانين التصويت عبر البريد وطول مدة فرز الأصوات في ولاية كاليفورنيا، وهي قضايا يهاجمها ترامب باستمرار، قائلاً: "واجهنا مشكلة عميقة تتعلق بالتصويت في أميركا. وفي ما يخص النزاهة، نحن نقوم بعمل سيئ للغاية، ومن حق الشعب الأميركي التشكيك في الأمر".