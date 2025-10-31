مدير "إف بي آي" يعلن إحباط "هجوم إرهابي محتمل" في ولاية ميشيغن

- أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجومًا إرهابيًا محتملاً في ميشيغن خلال عيد الهالوين، حيث تم توقيف عدة أشخاص كانوا يخططون لهجوم عنيف، مما حال دون وقوع حادث مأساوي بفضل الاستجابة السريعة والتنسيق مع الشركاء المحليين. - أكدت إدارة الشرطة في ديربورن عدم وجود تهديد للمجتمع بعد عمليات "إف بي آي" في المدينة، مما يطمئن السكان على سلامتهم خلال الاحتفالات. - أشار مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض إلى أن الاعتقالات مرتبطة بالإرهاب الدولي، مما يعكس الجهود المستمرة لحماية المواطنين من التهديدات المحتملة.

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل، اليوم الجمعة، إحباط "هجوم إرهابي محتمل" كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغن في شمال البلاد خلال عيد الهالوين. وقال باتيل في منشور على إكس: "هذا الصباح أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجوماً إرهابياً محتملاً وأوقف العديد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين في عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف باتيل أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المخطط في وقت لاحق. فيما نقلت شبكة فوكس نيوز عن باتيل قوله إنّ الاستجابة السريعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حالت دون وقوع "حادث مأساوي محتمل"، وقال: "بفضل التحرك السريع والتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين، جرى إحباط عمل إرهابي محتمل قبل أن يتفاقم. لقد حالت يقظة مكتب التحقيقات الفيدرالي دون وقوع هجوم مأساوي، وبفضلهم ستحتفل ميشيغن بعيد الهالوين بأمان وسعادة".

من جهتها، قالت إدارة الشرطة في ديربورن الواقعة غرب ديترويت إن "إف بي آي" أجرى عمليات في المدينة في وقت مبكر الجمعة، وأضافت على فيسبوك: "نريد أن نطمئن سكاننا بأنه لا يوجد أي تهديد للمجتمع في الوقت الحالي".

وقال مدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سيب جوركا، بأن السلطات أحبطت "مؤامرة إرهابية في ديترويت". وأضاف على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجوم المزعوم "كان مُخططاً له بمناسبة الهالوين، في الوقت الذي كان من المفترض أن يستمتع فيه الأطفال الأبرياء بـ"خدعة أم حلوى". ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصدر رفيع المستوى في أجهزة إنفاذ القانون قولها، إن الاعتقالات التي أعلن عنها "إف بي آي" مرتبطةٌ بما وصفه بـ"الإرهاب الدولي".

(فرانس برس، العربي الجديد)