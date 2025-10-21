مدير "إف بي آي" الأسبق: التهم الموجهة لي مدفوعة بأحقاد شخصية لترامب

طلب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيمس كومي من محكمة فدرالية، أمس الاثنين، إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه باعتبارها مدفوعة بـ"أحقاد شخصية" للرئيس دونالد ترامب. وقال كومي (64 عاما)، المعارض البارز لترامب، إنّ القضية المرفوعة ضدّه هي "مقاضاة انتقامية وانتقائية" ويجب ردّها.

وكان كومي قد دفع ببراءته في هذا الشهر من التّهم الموجهة إليه بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس. وكومي هو أول معارض لترامب يوجّه إليه الاتّهام في إطار تحرّك قضائي ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه حملة انتقام يشنّها الرئيس الجمهوري على خصومه السياسيين.

ويدفع الرئيس أيضا باتّجاه محاكمة المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس التي فازت في 2024 بدعوى تقدّمت بها ضدّ ترامب اتّهمته فيها بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي. في الشهر الحالي وجّهت إلى جيمس تهمتا الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة للاستفادة من شروط تفضيلية.

وفي الأسبوع الماضي، وجّهت إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب خلال ولايته الأولى، 18 تهمة بنقل معلومات مصنّفة سرية والاحتفاظ بها. وقال محامو كومي، في دفوع قدّمت إلى محكمة منطقة فيرجينيا، إن محاكمته تمثّل "إساءة استخدام فاضحة للسلطة من جانب الحكومة الفدرالية".

وتابعوا "يمنح دستور الولايات المتحدة الأفراد الحقّ في التعبير عن آرائهم ضدّ الحكومة، وفي المقابل، يمنع الحكومة من الانتقام من أفراد بسبب تعبيرهم، المكفول قانونا، عن آرائهم". وأضاف وكلاء الدفاع عن كومي "لقد أمر الرئيس ترامب وزارة العدل بملاحقة كومي بسبب أحقاد شخصية ولأنّ كومي انتقد مرارا ممارسات الرئيس".

وأشاروا إلى أن التهم وجّهها مدّع عام اختاره ترامب بعدما رفض سلفه المضيّ قدما في القضية. وتم توجيه الاتهام إلى كومي على خلفية شهادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ في العام 2020 في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية قد تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في انتخابات العام 2016.

وعيّن كومي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي في عهد الرئيس باراك أوباما في 2013، وأقاله ترامب في 2017. وجاءت الاتهامات بعد أيام من حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضدّ كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.

وأشاد ترامب، وهو أول مدان قضائيا يتولّى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق". واتّخذ ترامب إجراءات عقابية عديدة ضدّ من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عاما مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفا في قضايا رفعت ضده في الماضي وقطع عن جامعات تمويلات فدرالية.

(فرانس برس)