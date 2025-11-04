مديرة الاستخبارات الأميركية في إسرائيل لمناقشة وضع لبنان وغزة

- وصلت مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين الأمنيين، حيث ستناقش قضايا حساسة مثل التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان والمخاوف من انهيار وقف إطلاق النار هناك، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بإيران. - غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني لأكثر من عقدين، تُعتبر دخيلة نسبياً على مجتمع الاستخبارات، وقد تركت الحزب الديمقراطي بعد محاولة فاشلة للترشح للرئاسة في 2020، وأصبحت مشهورة بين مؤيدي ترامب. - تأتي زيارة غابارد ضمن سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى إسرائيل، حيث ناقشوا التطورات الإقليمية مع نظرائهم الإسرائيليين.

وصلت مديرة الاستخبارات الأميركية تولسي غابارد، إلى تل أبيب، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تشمل لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وقامت غابارد بجولة في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في كريات غات، والذي أُقيم بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه في اجتماعات غابارد المرتقبة مع نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية، ستُطرح قضايا حساسة تتعلق بالوضع الأمني في المنطقة. ومن أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، التوتر المتصاعد على الحدود الشمالية مع لبنان، والمخاوف من انهيار وقف إطلاق النار هناك، إضافة إلى استمرار مناقشة القضايا المتعلّقة بإيران، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتولت غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني التابع للجيش لأكثر من عقدين وعملت في العراق والكويت، منصبها مديرة للاستخبارات الأميركية، باعتبارها دخيلة إلى حد ما على هذا الوسط مقارنة بسلفها، إذ لم تعمل مباشرةً في مجتمع الاستخبارات. وتركت غابارد الحزب الديمقراطي بعد محاولة فاشلة للحصول على ترشيح الرئاسة في عام 2020. وجعلتها حماستها اللاحقة لترامب من المشاهير بين مؤيديه.

وتأتي زيارة غابارد، ضمن سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، من بينهم نائب الرئيس دي جي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي دان كين. وكان كين قد قام بجولة بواسطة مروحية في أجواء قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، كما اجتمع مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، في مقر قيادة الأركان (الكرياه) في تل أبيب، وأجريا نقاشاً إلى جانب مسؤولين آخرين، حول "التطورات الإقليمية على جميع الجبهات". وبعد تحليقه في أجواء غزة، زار القاعدة الأميركية في كريات غات.