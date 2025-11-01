مديرة الاستخبارات الأميركية: ترامب أنهى استراتيجية تغيير الأنظمة

- أكدت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، انتهاء سياسة "تغيير الأنظمة أو بناء الدول" في عهد ترامب، مع التركيز على الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي بدلاً من دعم حقوق الإنسان والديمقراطية. - أشارت غابارد إلى أن التدخلات السابقة أدت إلى اكتساب أعداء أكثر من الحلفاء، مع إنفاق تريليونات الدولارات وخسارة الأرواح، مما زاد من التهديدات الأمنية. - غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني وعملت في العراق والكويت، تركت الحزب الديمقراطي بعد محاولة فاشلة للترشح للرئاسة، وأصبحت من مؤيدي ترامب.

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، لمسؤولين في الشرق الأوسط يوم الجمعة إن الاستراتيجية الأميركية السابقة المتمثلة بـ"تغيير الأنظمة أو بناء الدول" قد انتهت في عهد الرئيس دونالد ترامب. وتؤكد تعليقات غابارد قبل حوار المنامة، وهو قمة أمنية سنوية في البحرين، التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال رحلته في وقت سابق من العام الجاري إلى المنطقة.

وفي ولاية ترامب الثانية، استُبدِلَت الأهداف الأميركية السابقة المتمثلة بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المنطقة بالتركيز على الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. ويشمل ذلك تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلاً عن فرض نهاية للحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً على إيران بعد إرسال قاذفات أميركية لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية. وقالت غابارد، العضوة السابقة في الكونغرس: "على مدى عقود، ظلت سياستنا الخارجية محاصرة في حلقة غير مثمرة لا نهاية لها لتغيير الأنظمة أو بناء الدول".

وتابعت: "إسقاط الأنظمة ومحاولة فرض نظام حكمنا على الآخرين والتدخل في الصراعات التي لم تكن مفهومة، أدت إلى اكتساب أعداء أكثر من الحلفاء". وأضافت: "النتائج: إنفاق تريليونات وخسارة عدد لا يحصى من الأرواح وفي كثير من الحالات التسبب في وجود تهديدات أمنية أكبر".

وتولت غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني التابع للجيش لأكثر من عقدين وعملت في العراق والكويت، منصبها مديرة للاستخبارات الأميركية، باعتبارها دخيلة إلى حد ما على هذا الوسط مقارنة بسلفها، إذ لم تعمل مباشرةً في مجتمع الاستخبارات. وتركت غابارد الحزب الديمقراطي بعد محاولة فاشلة للحصول على ترشيح الرئاسة في عام 2020. وجعلتها حماستها اللاحقة لترامب من المشاهير بين مؤيديه.

وبحسب تقرير سابق لـ"نيويورك تايمز"، انتقدت غابارد خلال حملتها الرئاسية "حروب تغيير النظام غير المنتجة التي تجعل بلدنا أقل أماناً، والتي تودي بحياة المزيد من الناس وتكلف دافعي الضرائب تريليونات الدولارات". وعندما غادرت الكونغرس، بدأت اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً وأعلنت في النهاية أنها ستترك الحزب الديمقراطي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)