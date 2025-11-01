مديرة الاستخبارات الأميركية: استراتيجية "تغيير الأنظمة" انتهت

- تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تؤكد انتهاء استراتيجية "تغيير الأنظمة أو بناء الدول" في عهد ترامب، مع التركيز على الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي بدلاً من دعم حقوق الإنسان والديمقراطية. - غابارد تنتقد السياسات السابقة التي أدت إلى إنفاق تريليونات وخسارة أرواح، مشيرة إلى أن التدخلات الخارجية زادت من الأعداء وخلقت تهديدات أمنية أكبر. - بعد تركها الكونغرس والحزب الديمقراطي، أصبحت غابارد شخصية بارزة بين مؤيدي ترامب، معارضةً "حروب تغيير النظام" التي أضرت بأمن الولايات المتحدة.

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد لمسؤولين في الشرق الأوسط يوم الجمعة إن الاستراتيجية الأميركية السابقة المتمثلة في "تغيير الأنظمة أو بناء الدول" قد انتهت في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتؤكد تعليقات غابارد قبل حوار المنامة، وهو قمة أمنية سنوية في البحرين، على التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال رحلته في وقت سابق من العام الجاري إلى المنطقة.

وفي ولاية ترامب الثانية، تم استبدال الأهداف الأميركية السابقة المتمثلة في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المنطقة بالتركيز على الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. ويشمل ذلك تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن فرض نهاية للحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما على إيران بعد إرسال قاذفات أميركية لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية. وقالت غابارد، العضوة السابقة بالكونغرس "على مدى عقود، ظلت سياستنا الخارجية محاصرة في حلقة غير مثمرة لا نهاية لها لتغيير الأنظمة أو بناء الدول".

وتابعت "إسقاط الأنظمة ومحاولة فرض نظام حكمنا على الآخرين والتدخل في الصراعات التي لم تكن مفهومة، أدت إلى اكتساب أعداء أكثر من الحلفاء". وأضافت: "النتائج: إنفاق تريليونات وخسارة عدد لا يحصى من الأرواح وفي كثير من الحالات التسبب في وجود تهديدات أمنية أكبر".

وتولت غابارد، التي خدمت في الحرس الوطني التابع للجيش لأكثر من عقدين وعملت في العراق والكويت، منصبها مديرة للاستخبارات الأميركية، باعتبارها دخيلة إلى حد ما على هذا الوسط مقارنة بسلفها، إذ لم تعمل بشكل مباشر في مجتمع الاستخبارات. وتركت غابارد الحزب الديمقراطي بعد محاولة فاشلة للحصول على ترشيح الرئاسة في عام 2020. وجعلها حماسها اللاحق لترامب من المشاهير بين مؤيديه.

وبحسب تقرير سابق لـ"نيويورك تايمز"، انتقدت غابارد خلال حملتها الرئاسية "حروب تغيير النظام غير المنتجة التي تجعل بلدنا أقل أمانًا، والتي تودي بحياة المزيد من الناس وتكلف دافعي الضرائب تريليونات الدولارات". وعندما غادرت الكونغرس، بدأت في اتخاذ مواقف أكثر تحفظًا وأعلنت في النهاية أنها ستترك الحزب الديمقراطي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)