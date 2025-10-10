مدن إيرانية تقيم مسيرات حاشدة احتفالاً بوقف إطلاق النار في غزة

- شهدت المدن الإيرانية، بما فيها طهران، مسيرات حاشدة تحت عنوان "بشارة النصر" بمناسبة الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، حيث أكد المشاركون دعمهم لمقاومة الشعب الفلسطيني وأحرقوا العلم الإسرائيلي. - خطيب الجمعة في طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، أشار إلى أن الكيان الصهيوني اضطر للتفاوض مع حماس، مؤكداً على ضرورة الحذر والاستعداد من قبل جبهة المقاومة. - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية دعمها لوقف الحرب في غزة، مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في منع انتهاكات الاحتلال وداعية لليقظة ضد خداعه.

انطلقت مسيرات حاشدة، ظهر اليوم الجمعة، في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران، تحت عنوان "بشارة النصر" بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية "طوفان الأقصى" ووقف إطلاق النار في غزة. وخلال هذه المسيرات، شدّد المشاركون على مواصلة دعمهم لمقاومة الشعب الفلسطيني في غزة، وأحرقوا العلم الإسرائيلي، مردّدين شعارات ضد قادة الاحتلال وضد الولايات المتحدة، كما أكدوا على حقّ إيران في التخصيب النووي وطالبوا السلطات الإيرانية بعدم التراجع عن هذا الحقّ.

ورفع المواطنون الإيرانيون لافتات داعمة لـ"محور المقاومة" ومنددة بجرائم الاحتلال الإٍسرائيلي، فيما شهدت المسيرات مشاركة من مختلف فئات المجتمع الإيراني من النساء والرجال. وهتف المشاركون بشعارات من قبيل "الموت لإسرائيل"، موجهين التحية لـ"صمود الشعب الفلسطيني ولانتصار حركة حماس".

وفي هذا السياق، قال خطيب الجمعة في طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، في خطبته اليوم إنّ "الكيان الصهيوني كان يريد اقتلاع جذور حماس، إلا أنه اضطرّ إلى الجلوس للتفاوض مع هذه الحركة. إنّ شعب غزة يعيش ذروة الشعور بالانتصار، بينما الكيان الصهيوني مفلس وتحت الإهانة". وأضاف قائلاً: "هذا العدو غير جدير بالثقة، لذلك يجب أن يكون الجميع حذرين، وعلى جبهة المقاومة وحماس أن تكون أكثر استعداداً"، مشيراً إلى أن "(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، وهو المتهم الأول في جريمة الإبادة الجماعية في غزة إلى جانب الكيان الصهيوني، يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام ويقول ينبغي أن تُمنح جائزة السلام لي".

وأمس الخميس، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بخصوص اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت دوماً كلّ خطوة أو مبادرة من شأنها وقف حرب الإبادة، وانسحاب القوات المحتلة، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق الأسرى الفلسطينيين، وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني"، وفق بيان لها. وجاء في البيان أن "إيران، بوصفها داعماً للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في مسار نيل حقه في تقرير المصير، استخدمت خلال العامين الماضيين كلّ طاقاتها الدبلوماسية، خصوصاً على المستوى الإقليمي وفي منظمة التعاون الإسلامي وكذلك في الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وحلفائه من أجل وقف الإبادة الجماعية وخروج الاحتلال من غزة".

كما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على "مسؤولية المجتمع الدولي في منع انتهاك التعهدات من قبل الاحتلال"، داعية جميع الأطراف إلى "اليقظة والانتباه حيال خداع وانتهازية هذا الكيان".