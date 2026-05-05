- عبرت مدمرتان أميركيتان مضيق هرمز إلى الخليج العربي، متفاديتين وابلاً من النيران الإيرانية، بدعم من مروحيات "أباتشي" ومقاتلات أخرى، حيث أطلقت إيران زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة ضدهما دون إصابة أي من السفينتين. - أكدت القيادة المركزية الأميركية نجاح الإجراءات الدفاعية في اعتراض التهديدات، معلنة تدمير ستة زوارق إيرانية صغيرة، بينما نفت إيران تدمير زوارقها، مشيرة إلى استهداف زورقين مدنيين. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مبادرة لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، حيث عبرت سفينتان تجاريتان أميركيتان المضيق بنجاح، وسط تشجيع الجيش لحركة الملاحة.

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤولين في الجيش الأميركي قولهم إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي، أمس الاثنين، بعد تفاديهما وابلاً من النيران الإيرانية. وذكرت الشبكة، اليوم الثلاثاء، أنّ المدمرتين "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس ماسون"، تجاوزتا، بدعم من مروحيات "أباتشي" ومقاتلات أخرى، سلسلةً من التهديدات المنسّقة أثناء عبورهما، مضيفة أنّ "إيران أطلقت زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة ضدهما، فيما وصفه المسؤولون بوابلٍ متواصلٍ من النيران. وعلى الرغم من شدة الهجمات، لم تُصب أي من السفينتين الأميركيتين".

وأكد مسؤولون عسكريون للشبكة أنّ "الإجراءات الدفاعية، المدعومة بالدعم الجوي، نجحت في اعتراض كل تهديد قادم أو ردعه، وأنّ أيّاً من المقذوفات التي أُطلقت لم تصل إلى السفينتين". إلى ذلك أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، أمس الاثنين، أنّ إيران شنت هجوماً في وقت سابق الاثنين باستخدام صواريخ كروز وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة، مستهدفةً سفناً تجارية وعسكرية أميركية في مضيق هرمز، مضيفاً "دمرت الولايات المتحدة ستة زوارق إيرانية صغيرة حاولت التدخل". وتابع أن السفن الإيرانية "نُصحت بشدة بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأميركية" في المنطقة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق الاثنين، أن مدمرات أميركية عبرت المضيق في إطار مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخراج سفن عالقة في الخليج. وأضافت القيادة المركزية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي عبرتا المضيق بنجاح، وأن الجيش تواصل مع عشرات شركات الشحن الأخرى "لتشجيع حركة الملاحة".

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع الثلاثاء، بأن سفينتين تجاريتين أميركيتين علقتا في المياه الجنوبية لمضيق هرمز. وأوضح المصدر الإيراني المطلع أن المياه القريبة من السواحل العُمانية ذات طبيعة صخرية، ما يجعل السفينتين غير قادرتين على الخروج أو العودة من تلك المنطقة. وأشار المصدر إلى أنه من الناحية الجغرافية، تفتقر السواحل الجنوبية لمضيق هرمز، وتحديداً بالقرب من جزيرتي "مسندم" و"الخيل"، إلى المقومات التي تسمح بتحويلها إلى ممر بحري، مؤكداً أن عبور السفن من هذه المناطق الصخرية والضحلة محفوف بمخاطر كبيرة للغاية.

في الأثناء، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إنّ واشنطن استهدفت زورقين مدنيين كانا يحملان بضائع في طريقهما إلى إيران وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين. ونفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مزاعم كوبر، قائلةً إنه لم يتم تدمير أي من زوارقها السريعة، يوم الاثنين. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت سابق أنّ القوات أطلقت طلقات "تحذيرية"، بما في ذلك صواريخ وطائرات مسيرة، على مدمرة أميركية أثناء اقترابها من مضيق هرمز في بحر عُمان.

وكان ترامب، قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد، أنّ واشنطن ستشرع صباح الاثنين في جهود "لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز" المغلق منذ بدء الحرب في المنطقة، والتي اندلعت يوم شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.