مدمرة أميركية في إيلات وسط استمرار التنسيق مع إسرائيل بشأن إيران

تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات التنسيق والتعاون بينهما على أعلى المستويات بشأن احتمال شنّ هجوم على إيران، كما رست مدمرة أميركية في ميناء إيلات. وفي هذا الإطار، ذكر تقرير في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، أن التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة المركزية الأميركية (سنتكوم) سيكون حاسماً لنجاح أي خطوة محتملة في حال هاجمت إيران إسرائيل، ولفتت إلى أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) شلومي بيندر يُعتبر شخصية مفتاحية في التنسيق الاستخباري مع الولايات المتحدة، علماً أن إسرائيل كشفت، أمس الأربعاء، أن بيندر زار واشنطن لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعزيز التعاون ونقل الدروس المستخلصة من العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، والذي استمر 12 يوماً.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، قال مسؤولون إسرائيليون مطّلعون على التفاصيل إن الجانب الأميركي عبّر عن دهشته من مستوى القدرات الإسرائيلية في مراحل التخطيط والتنفيذ لتلك العملية، وكذلك من جودة المعلومات الاستخبارية المحدّثة. وذكر التقرير أن إحدى القضايا المركزية في التنسيق بين الجانبين هي السعي لتحقيق تفوّق جوي فوق الأجواء الإيرانية، وأنه خلال العدوان السابق على إيران، أعلنت إسرائيل خلال 48 ساعة عن تحقيق تفوّق جوي في الجزء الغربي من البلاد، بما في ذلك فوق طهران، "وهو إنجاز استثنائي بمقياس دولي".

ويتيح التفوّق الجوي، بحسب التقرير، مجالاً أوسع لحرية العمل أمام طائرات سلاح الجو، ويقلّل من الاعتماد على الصواريخ بعيدة المدى المكلفة. وفي هذا الإطار، جرى خلال العدوان الإسرائيلي على إيران استهداف منشآت نووية، وبطاريات دفاع جوي، ومنظومات صواريخ أرض - أرض، وبُنى تحتية عسكرية، كما نُفّذت عمليات اغتيال دقيقة لقيادات بارزة. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن الأمر يشمل أيضاً قدرات جديدة وسرّية طُوّرت بالتعاون مع الصناعات العسكرية في إسرائيل. وفي هذه المرحلة، ليس واضحاً إلى أي مدى تم إشراك الأميركيين في جميع تفاصيل هذه القدرات، لكن التقديرات الأكثر ترجيحاً تفيد بأنها تشكّل عنصراً مهماً في القدرة على تنفيذ عملية عسكرية واسعة.

وثمة موضوع آخر، وصفه التقرير بـ"المركزي" في المباحثات بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي، هو الدفاع الجوي لإسرائيل وللقوات الأميركية في المنطقة، إذ تمتلك إسرائيل بعضاً من أكثر المنظومات تقدّماً في العالم، وتعمل الولايات المتحدة على تكييف وسائلها وحماية أصولها الجوية والبحرية في المنطقة من التهديدات الآخذة بالتطور. وبحسب مصادر الصحيفة، يمكن التقدير بأن المجال الاستخباري أصبح أكثر تعقيداً في ظلّ تعلّم الإيرانيين من حرب الـ12 يوماً. وفي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يقدّرون أن إيران استخلصت دروساً من المواجهة الأخيرة، وأن عنصر المفاجأة الذي ميّز المراحل الافتتاحية في الماضي قد تآكل.

بالتوازي مع ذلك، يصف مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سباق تعلّم وتكيّف متسارع بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وهو مسار يقوم فيه كل طرف بتحليل خطوات خصمه، وتحسين قدراته، وتحديث أساليب عمله. وبحسب جهات "مهنية"، فإن العمليات التي نُفّذت في شهر يونيو وضعت أمام إيران سيناريوهات تجاوز بعضها تقديراتها المسبقة، على غرار تأثير المفاجأة التي اختبرتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (عملية طوفان الأقصى)، لكن الآن، على حدّ قولهم، يتقلّص هامش المفاجأة، ويصبح التحدّي العملياتي أكثر تعقيداً لجميع الأطراف.

إلى جانب ذلك، تشير جهات إسرائيلية إلى تحسّن في قدرات إسرائيل والولايات المتحدة على مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع ترقية منظومات الكشف والاعتراض والاستجابة للتهديدات، في حين يستمر أيضاً على الجانب الإيراني مسار التكيّف والتعلّم. ويخلص المسؤولون في المؤسسة الأمنية إلى أن سباق التعلّم المتبادل يقلّص الفجوات، ويجعل تحقيق حسم سريع أكثر صعوبة، ويستلزم استعداداً مستمراً، متعدد المجالات، وحذراً من جميع الأطراف.

مدمرة أميركية في ميناء إيلات

وفي سياق متصل، نقل موقع واينت العبري، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي أن مدمرة عسكرية أميركية رست في ميناء إيلات. وأضاف الموقع نفسه أن وصول المدمّرة إلى الميناء الواقع على خليج العقبة كان مخططاً له مسبقاً، وجاء في إطار التعاون بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي. وقال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية لـ"رويترز"، إن الجيش لا يمكنه مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفاً أن سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.