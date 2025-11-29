مدفيديف ولافروف نحو تصدر قائمة "روسيا الموحدة" بانتخابات الدوما

- الكرملين يعتمد الرؤية الأساسية لقائمة حزب "روسيا الموحدة" لانتخابات مجلس الدوما المقبلة، مع تصدر "خماسي" يضم شخصيات بارزة مثل دميتري مدفيديف وسيرغي لافروف. - رغم نتائج استطلاعات الرأي، لا يضمن تفوق شخصية معينة إدراجها تلقائياً في القائمة، حيث يعتمد القرار على توازنات سياسية واستراتيجية. - مدفيديف، الذي عزز مكانته منذ الحرب في أوكرانيا، يظهر تحسناً في شعبيته بنسبة 28.2%، لكنه لا يزال خلف بوتين وميشوستين في نسبة التأييد.

نقلت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، عن مصادر مقربة من ديوان الرئاسة الروسية قولها إنّ الكرملين اعتمد الرؤية الأساسية لقائمة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم وقائمته بانتخابات مجلس الدوما (النواب) الروسي المزمع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتصدرها "خماسي" يضمّ خمس شخصيات سياسية وعامة قد يعود إليها رئيس الحزب، نائب رئيس مجلس الأمن، الرئيس السابق، دميتري مدفيديف، بعد غيابه عن القائمة في انتخابات عام 2021.

وأفضت المناقشات بالكرملين إلى وضع قائمة تضم 30 اسما قد أجريت استطلاعات رأي أولية عليها، ومن بينها إلى جانب مدفيديف، أسماء وزير الخارجية، سيرغي لافروف، والناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، والمراسل الحربي ونائب مدير عام شركة عموم روسيا للتلفزيون والإذاعة، يفغيني بادوبني، وغيرهم من الشخصيات العامة.

ومع ذلك، فإنّ تفوق شخصية بعينها ضمن نتائج استطلاعات الرأي لا يعني إدراج اسمها على رأس قائمة "روسيا الموحدة" تلقائياً، إذ أوضحت المصادر أنه لن يجري إدراج اسم زاخاروفا في حال إدراج لافروف، كما أن رئاسة مدفيديف للحزب لا تعني إدراج اسمه على القائمة تلقائيا أيضاً، إذ إنّه غاب عن القائمة أثناء انتخابات الدوما في عام 2021 بسبب تدني نسبة تأييده، وفق مصدر بديوان الرئاسة.

إلّا أن وضع مدفيديف الذي تحول منذ بدء الحرب الروسية المفتوحة في أوكرانيا عام 2022 إلى أحد أبرز وجوه عسكرة الخطاب السياسي الروسي، بات أفضل اليوم، إذ أظهر الاستطلاع الأخير أن نسبة من يثقون فيه بلغت 28.2%، متفوقاً بذلك على رؤساء الأحزاب الأخرى، ولكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس حكومته، ميخائيل ميشوستين، يحظيان بنسبة تأييد أعلى من ذلك.

وكان بوتين قد ترأس قائمة "روسيا الموحدة" بمفرده بانتخابات الدوما في عام 2007، ثم ترأسها مدفيديف في عامَي 2011 و2016، بينما ترأسها في عام 2021 "خماسي" شمل خمس شخصيات من بينها لافروف ووزير الدفاع آنذاك، وأمين مجلس الأمن الحالي، سيرغي شويغو، ولكن كلاهما واصل أداء مهامه بصورة طبيعية بعد الانتخابات من دون الانخراط في العمل البرلماني.