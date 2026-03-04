- نفى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تصريحات البيت الأبيض حول التعاون العسكري مع الولايات المتحدة ضد إيران، مؤكداً أن موقف إسبانيا لم يتغير وهو "لا للحرب". - شدد ألباريس على أن أي استخدام للقواعد الإسبانية يجب أن يتم ضمن إطار الأمم المتحدة، مؤكداً على سيادة إسبانيا في اتخاذ قراراتها الخارجية. - رفض رئيس الوزراء الإسباني التصعيد العسكري الأمريكي والإسرائيلي، داعياً إلى خفض التوتر والالتزام بالقانون الدولي، محذراً من عواقب حرب طويلة في المنطقة.

نفى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشكل قاطع تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي أفادت، في مؤتمر صحافي في واشنطن، مساء الأربعاء، بأن إسبانيا ستتعاون عسكرياً مع الولايات المتحدة في الحرب على إيران. وأكد ألباريس في مقابلة مع إذاعة سير الإسبانية أن "موقف الحكومة الإسبانية بشأن الحرب في الشرق الأوسط، والقصف على إيران، واستخدام قواعدنا العسكرية لم يتغير حتى حرف واحد". وأضاف: "موقفنا من الحرب واضح وحاسم: لا للحرب".

وأشار الوزير إلى أنه لا يعرف بالضبط ما الذي كانت تشير إليه ليفيت، مؤكداً أن "هناك اتفاقاً ثنائياً، وخارج إطار هذا الاتفاق فإنه لن يتم استخدام أي من قواعد السيادة الإسبانية. وأي عملية يجب أن تتم ضمن إطار الأمم المتحدة". وعند سؤاله عما إذا كانت هذه سياسة اتخذها الرئيس بيدرو سانشيز، اكتفى ألباريس بالقول: "لن أدخل في التفاصيل، المهم هو القرار"، مضيفاً: "إسبانيا دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بشأن السياسة الخارجية بنفسها". وأضاف "تحقيق الديمقراطية في إيران هو هدف تم التخلي عنه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد أمس الثلاثاء بقطع العلاقات التجارية مع مدريد بسبب موقفها الرافض للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. ورداً على سؤال، اليوم الأربعاء، قالت ليفيت إنها أُبلغت بأن إسبانيا تراجعت عن موقفها. وأضافت: "أعتقد أنهم فهموا رسالة الرئيس أمس بوضوح تام. وحسب علمي، وافقوا خلال الساعات القليلة الماضية على التعاون مع الجيش الأميركي".

وكان رئيس الوزراء الإسباني قد رفض، السبت الماضي، التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وقال إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبراً أنه يساهم في زيادة التوتر ويؤدي إلى "نظام دولي أكثر غموضاً وعدائية". كما أكد سانشيز، في الوقت ذاته، رفضه "تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري"، محذراً من أن المنطقة "لا يمكنها تحمل حرب أخرى طويلة ومدمرة"، وطالب بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار للتوصل إلى حل سياسي دائم.