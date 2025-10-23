مدريد تدرس طلب تسليم عضو في البرلمان الجزائري ملاحق منذ 2023

- السلطات الجزائرية تطلب من إسبانيا تسليم البرلماني عبد القادر جديع، المتهم بنشر الكراهية، بعد رفع الحصانة عنه وهروبه إلى إسبانيا، بينما يسعى جديع للحصول على دعم الاتحاد البرلماني الدولي لحماية حقوقه. - القضية تعود إلى 2019 عندما نشر جديع فيديو يتهم فيه السلطات بتهميش شباب الجنوب، مما أدى إلى اتهامه بنشر الكراهية، وصدور حكم غيابي بسجنه ثلاث سنوات. - إسبانيا تدرس طلب التسليم وسط تفاهمات أمنية مع الجزائر، بينما تدعو منظمة حقوقية لرفض التسليم لأسباب سياسية.

طلبت السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية تسليم العضو في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) عبد القادر جديع، الذي غادر البلاد إلى إسبانيا نهاية عام 2023 بعد قرار رفع الحصانة النيابية عنه وإصدار حكم قضائي بحقه بتهمة نشر الكراهية، فيما لجأ النائب إلى الاتحاد البرلماني الدولي لمنع تسليمه.

وتدرس السلطات الإسبانية طلب التسليم المقدم من الجزائر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سعى العضو السابق في مجلس الأمة عبد القادر جديع إلى طلب المساعدة من الاتحاد البرلماني الدولي، حيث رفع شكوى لدى لجنة الاتحاد المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين (آلية شكوى دولية مكلفة بالدفاع عن حقوق البرلمانيين) ضد البرلمان الجزائري، بشأن ما وصفه بالمساس بحقوقه بوصفه عضواً في البرلمان. وطلب الاتحاد البرلماني الدولي من مجلس الأمة الجزائري توضيحات حول القضية قبل اتخاذ موقف بشأنها.

وتعود القضية التي يُلاحق بسببها البرلماني جديع في الجزائر إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019، حين نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع "سوناطراك"، تحدث فيه عن تهميش شباب منطقة الجنوب والتمييز المناطقي، لكن السلطات رأت في تصريحاته "عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع، وتضمنت عبارات استفزازية تشكك في جهود مسؤولي الدولة تجاه المنطقة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قرر البرلمان رفع الحصانة النيابية عنه بعد رفضه التنازل عنها طوعًا، وفي الثاني من فبراير/ شباط، صادقت المحكمة الدستورية رسميًا على قرار رفع الحصانة معتبرة أن "الأفعال المنسوبة للبرلماني عبد القادر جديع ليست مرتبطة بمهامه البرلمانية"، ما أتاح للقضاء ملاحقته. واضطر جديع إلى مغادرة البلاد بعد توجيه تهم إليه تشمل "إهانة هيئة نظامية، وعرض منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ونشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام"، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات.

ومن المرجح أن توافق مدريد على الطلب الجزائري، خاصة بعدما توصل الجانبان إلى تفاهمات خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الأمني، الذي عقد في الـ15 من الشهر الجاري في مدريد، بشأن تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية واستلام المطلوبين. وتم، خلال زيارة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز إلى الجزائر الاثنين الماضي، الاتفاق على معالجة سريعة لطلبات الترحيل.

في المقابل، دعت منظمة جزائرية تُعنى بحقوق الإنسان، مقرها بريطانيا وتحمل اسم "شعاع"، السلطات الإسبانية، في بيان صدر الخميس، إلى رفض طلب التسليم المقدم من الجزائر احترامًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، معتبرة أن القضية ذات طابع سياسي.