مخاوف من انتهاكات في الفاشر.. وإدانات دولية لجرائم "الدعم السريع"

- تتزايد الإدانات الدولية ضد قوات "الدعم السريع" بسبب انتهاكاتها المزعومة في الفاشر، حيث اتهمت بإعدام أكثر من ألفي مدني، مما أثار قلق المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. - أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرين إلى جرائم الحرب المحتملة، بينما دعت جامعة الدول العربية والسعودية إلى وقف القتال وحماية المدنيين. - تعقّد الأوضاع في السودان بسبب الدعم الخارجي للأطراف المتنازعة، حيث تلقت قوات الدعم السريع أسلحة من الإمارات، بينما حصل الجيش على دعم من مصر والسعودية وإيران وتركيا.

في وقتٍ تتزايد فيه الاتهامات لقوات "الدعم السريع" بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، بعد ثلاثة أيام من سيطرتها على هذه المدينة الاستراتيجية في غرب السودان، تتصاعد الإدانات الدولية لما تصفه منظمات حقوقية بـ"الانتهاكات الممنهجة"، مع ورود تقارير مقلقة مدعّمة بصور أقمار اصطناعية تُعيد إلى الأذهان أحلك فترات الصراع في إقليم دارفور.

واتهمت القوة المشتركة، حليفة الجيش السوداني، قوات الدعم السريع الثلاثاء بـ"إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل" منذ الأحد في مدينة الفاشر "معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن". وبعد أكثر من 18 شهراً من حصار دام، سقطت الفاشر الأحد بيد قوات الدعم السريع، وكانت آخر معقل للجيش في إقليم دارفور، ما أتاح لتلك القوات بسط سيطرتها الكاملة على الإقليم الشاسع الذي يشكل نحو ثلث مساحة السودان.

وقالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن "إعدامات مروّعة" و"عنف جنسي استهدف النساء والفتيات" ارتكبته "مجموعات مسلّحة أثناء الهجمات وعلى المجموعات الفارّة". وأعربت المفوضية عن قلقها من "تصاعد أعمال العنف الوحشية" منذ سقوط المدينة، مشيرة إلى "الخوف الشديد الذي يعيشه السكان بعد صمودهم طوال 500 يوم من الحصار". وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، لا يزال نحو 177 ألف مدني في المدينة ومحيطها.

ولجأ عدد كبير من الفارين من الفاشر إلى مدينة طويلة على بعد 70 كيلومتراً من الفاشر، وبدا العديد منهم مصابين بالصدمة وبجروح، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وقد تحدثوا عن "مشاهد إبادة جماعية" في الفاشر.

الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يدينان "عمليات القتل الجماعي"

وفي موقف منسجم مع الأمم المتحدة، دان الاتحاد الأفريقي الثلاثاء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المشتبه بوقوعها وعمليات القتل التي طالت مدنيين بسبب انتمائهم العرقي". وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الاثنين من "تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع العرقيّة"، مشيرة بذلك إلى الفظاعات التي ارتكبتها في دارفور مطلع القرن الحالي مليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع.

ودانت وزارة الخارجية السودانية في منشور على منصة إكس "مشاهد صادمة يوثقها مرتكبوها بفخر ووقاحة". وأظهرت لقطات مصوّرة تحققت منها وكالة فرانس برس مقاتلاً معروفاً بتنفيذه إعدامات بحق مدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين العزّل الجالسين على الأرض. وأفاد تقرير لمختبر البحوث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل الأميركية، مدعوم بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية، بوقوع "عمليات قتل جماعية" بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

الإمارات: خسارة الجيش لمدينة الفاشر محطة تستوجب التعقّل

وتعليقاً على التطورات الميدانية، كتب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش على موقع أكس "خسارة الجيش السوداني لمدينة الفاشر بعد حصار طويل تمثل محطة تستوجب التعقّل والواقعية، وإدراك أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب الأهلية". ودعا قرقاش إلى الالتزام ببيان "الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، والذي ينصّ على تشكيل حكومة مدنية انتقالية يُستبعد منها الجيش وقوات الدعم السريع على حد سواء.

يزيد من تعقيد الأوضاع في السودان ارتباط أطراف النزاع بالخارج وحصولهم على إمدادات من داعميهم. فقد تلقت قوات الدعم السريع أسلحة ومسيّرات من الإمارات، بحسب تقارير الأمم المتحدة، الأمر الذي تنفيه أبوظبي. أما الجيش، فقد حصل على دعم من مصر والسعودية وإيران وتركيا.

الجامعة العربية تدين جرائم "الدعم السريع"

من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة في مدينة الفاشر غربي السودان، عقب انسحاب القوات المسلحة السودانية منها، وما تبع ذلك من تقارير أممية وإعلامية حول ارتكاب قوات "الدعم السريع" جرائم مروّعة بحق المدنيين العالقين داخل المدينة. وقالت الجامعة، في بيان صدر عن مكتبها الصحافي، إنها "تدين بأشد العبارات الجرائم ضد المدنيين الأبرياء والعزّل من الشيوخ والنساء والأطفال"، مؤكدة أن ما يجري في الفاشر "يتطلب وقفاً فورياً وشاملاً للأعمال القتالية"، وأن استمرار الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من عامين يشكّل "انتهاكاً صارخاً" لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي دعا إلى رفع الحصار فوراً.

وأكدت الجامعة العربية تجديد دعوتها إلى حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الفاشر ومحيطها، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطاول الأبرياء هناك. وشدّد البيان على أن استمرار الوضع الراهن يهدّد وحدة السودان واستقراره الإقليمي، داعياً إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لوقف العنف غير المسبوق والعمل على استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

السعودية: ندين الانتهاكات الإنسانية في الفاشر

ندّدت السعودية، الثلاثاء، بارتكاب قوات "الدعم السريع" "انتهاكات إنسانية جسيمة" خلال هجومها على مدينة الفاشر في غرب السودان. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن "بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر"، مشددة على "ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية". وسبق للسعودية أن رعت جولات تفاوض عدة في مدينة جدة، فشلت في دفع الطرفين المتحاربين في السودان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم.

