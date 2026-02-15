مخاوف إسرائيلية من اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية خلال شهر رمضان

- المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزز وجودها في الضفة الغربية خلال رمضان بوحدات الكوماندوز والشرطة، مع التركيز على اعتقال العمال غير المصرح لهم وتدفق الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. - التوترات قد تتصاعد بسبب قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، مثل إلغاء قانون الأراضي الأردني وتعديل الوضع القانوني للحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى التوتر مع إيران ومحاولات حماس والجهاد الإسلامي. - جيش الاحتلال يجري تدريبات خاصة باستخدام مركبات "إيتان" المدرعة لتعزيز قدرته على التحرك في بيئات معادية وتقليص عمليات المقاومة.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت استعداداتها لبدء شهر رمضان، مشيرة إلى أن معطيات عمليات المقاومة في الضفة الغربية تشهد، خلافاً لسنوات سابقة، تراجعاً متواصلاً منذ فترة طويلة، في ظل استمرار سيطرة قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، ما يجعل "زاوية الدخول بالنسبة للإسرائيليين إلى رمضان" أفضل نسبياً مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي إطار الاستعداد لعمليات اعتقال واسعة، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال عزز فرقة الضفة الغربية بقوات من وحدات الكوماندوز التي بدأت بالفعل تنفيذ حملات اعتقال في المنطقة. كما كثفت شرطة الاحتلال والجيش جهودهما ضد من تصفهم بـ"الناشطين البارزين" في الضفة الغربية وضد من تعتبرهم "محرضين"، مشيرة إلى تحديد شخصيات مركزية قد تسهم في إشعال الأوضاع.

وتولي شرطة الاحتلال، وفق الصحيفة العبرية، اهتماماً خاصاً لمساندة ألوية أخرى في ما يتعلق باعتقال العمال غير الحاصلين على تصاريح لدخول إسرائيل. أما الجيش، فيركز جهوده على السياج الفاصل والثغرات المعروفة فيه. وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يُتوقع أن يتوجه آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة خلال رمضان، الأمر الذي تستعد له المؤسسة الأمنية، بهدف التأكد من عودة كل من يغادر الضفة في الوقت والمكان المحددين له.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال سيعزز الحماية على المزارع والطرق الاستيطانية في الضفة تحسباً لوقوع عمليات. كما تواصل فرقة الضفة في الجيش تنفيذ عمليات هجومية واسعة النطاق لإحباط العمليات. وفي سياق ما تسميه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "حماية المزارع الزراعية"، تقرر اعتماد إجراء يقضي بأن يبلغ رعاة المستوطنين الجيش عن الوجهة التي يقصدونها.

رمضان اختبار أمني وسط قرارات إسرائيلية تصعيدية

في سياق متصل، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدخل الشهر في "منحنى حاد من احتمالات الاشتعال"، مشيراً إلى أن السياسات التي أعلنتها حكومة الاحتلال أخيراً في ما يتعلق بالسيطرة على أراض في الضفة الغربية، إلى جانب سلوك بعض الوزراء، قد تزيد من حدة التوتر.

وأشارت الصحيفة إلى عوامل قد تساهم في تصاعد الأوضاع من بينها قرارات المجلس الوزاري المصغر المتعلقة بتغييرات في الضفة الغربية، بينها إلغاء العمل بقانون الأراضي الأردني، وهو ما يساهم في السيطرة على مساحة واسعة من الضفة، وتعديل الوضع القانوني للحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل، إضافة إلى خطوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دعا صحافيين من وسائل إعلام يمينية لزيارة سجن عوفر والاطلاع على ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، بالتوازي مع إجراءات لتشديد ظروف اعتقالهم. وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة إن خطوة بن غفير بزيارة سجن عوفر والتنكيل بالأسرى، مقترنة بقرارات المجلس الوزاري المصغر، أعادت قضية الأسرى إلى الواجهة، مضيفاً أن هناك "الكثير من العوامل التي قد تشعل الميدان"، متسائلاً عن دوافع تلك الخطوات، ومشيراً إلى أنها قد لا تسهم بالضرورة في تهدئة الأوضاع.

وبحسب "معاريف"، ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن رمضان الحالي قد يختلف عن العامين السابقين، وقد أجرى جهاز الشاباك والاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش ومنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة) تحليلات لمزاج الشارع الفلسطيني وتقديرات لاحتمالات التدهور خلال الشهر.

وحتى الآن، لم تصادق حكومة الاحتلال على عدد التصاريح الممنوحة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. فيما يعتزم المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينت" الموافقة على 10% فقط من طلبات التصاريح، أي نحو عشرة آلاف تصريح مع قيود عمرية، وهو ما قد يشكل بؤرة توتر، خصوصاً مع اقتراب أول جمعة، وفق الصحيفة العبرية.

كما ترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن التوتر مع إيران ينعكس بدوره على الشارع الفلسطيني، زاعمةً وجود محاولات من حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. وفي السياق، لفتت "معاريف" إلى إعلان "الشاباك" قبل أسبوع اعتقال أحد سكان الضفة بتهمة قيادة خلية جرى توجيهها من قبل حماس، بهدف تجنيد فلسطينيين لتنفيذ عمليات في المستوطنات وداخل إسرائيل.

تجربة ميدانية لمركبة "إيتان" المدرعة

بالتوازي مع هذه الاستعدادات، يُنفذ جيش الاحتلال هذا الأسبوع تدريبا خاصا في شمال الضفة لوحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحال باستخدام مركبات "إيتان" المدرعة ذات الثماني عجلات، القادرة على نقل 12 جندياً وبلوغ سرعة تقارب 90 كيلومتراً في الساعة. ويجري إدخال هذه المركبات تدريجياً إلى الخدمة في الضفة الغربية. وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الجنود الذين شغّلوا المركبة منذ بدء حرب الإبادة يتمركزون في مخيم جنين، وانطلقوا منه إلى تدريب استمر 24 ساعة، حاكى هجوماً على قرية تضم عناصر من حزب الله على الحدود اللبنانية.

وأوضح قائد كتيبة الاستطلاع في لواء ناحال أن هذه هي المرة الأولى التي يُختبر فيها النظام في عمليات داخل عمق الميدان، قائلاً إن "التدريب انقسم إلى عدة مراحل، بينها قتال تقدم ليلي تخلله تسلل تحت غطاء ناري، إضافة إلى دمج وحدات خاصة وفرق إخلاء". وأضاف أن مركبات "إيتان" أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الوحدة، موضحاً أنهم يتعلمون استخدامها "بطريقة التجربة والخطأ" على مستوى الجيش كله، مشيراً إلى أنها تتيح التحرك ليلاً في بيئة معادية والوصول إلى الهدف خلال وقت قصير وباحتكاك محدود.

من جانبه، قال ضابط العمليات في الكتيبة إن القوة قطعت أكثر من 30 كيلومتراً بالمركبات المدرعة، وهي مسافة كان من الممكن أن تستغرق أياماً لو استخدمت آليات أثقل، مؤكداً أن التدريب حاكى سيناريو قتال طويل الأمد من دون تلقي دعم إضافي. وفي ما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان، قال إن الضفة تحولت إلى ساحة عمل مكثف للجيش، مشيراً إلى أن "الدروس المستخلصة من القتال في غزة تساعد كثيراً"، مضيفاً أنهم يبقون في حالة تأهب قصوى خلال الأسابيع الأخيرة، وينفذون خطوات استباقية. وأوضح أن الهدف هو تقليص عمليات المقاومة عبر الإحباط والاعتقالات، قائلاً إن الجيش يريد أن "يشعر العدو بالملاحقة"، بما يحد من قدرته على تنفيذ هجمات، مؤكداً أنهم يدخلون هذه المرحلة في وضع "جيد نسبياً" مع البقاء في حالة يقظة دائمة.