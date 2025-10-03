- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب الإسرائيلية، مع التركيز على توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطوير دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر. - شدد عباس على تحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير اليونسكو خلال عامين، مع التمسك بالهوية الوطنية ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والتعليم. - أعلن عباس عن تنفيذ قانون جديد لمستحقات عائلات الأسرى والشهداء، وإنشاء مؤسسة وطنية لتوحيد برامج الحماية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيد التزامه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل "توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وذلك من منطلق التزامنا أمام الشعب الفلسطيني بخريطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل والالتزامات التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك".

وأكد عباس في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، أنه "كلف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت للدولة، على أن يُنجز خلال ثلاثة أشهر، ويشكّل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة. كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استنادًا إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين

، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة".

وتابع عباس في بيانه أنه وجه "الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة تطوير وتحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك ليتم الانتهاء من هذه العملية خلال عامين وفق الالتزامات الدولية التي قطعناها"، مؤكداً "في هذا الصدد تمسّكنا بهويتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية، وبالقيم الوطنية للسلام، ونبذ العنف والتحريض في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي".

وأكد محمود عباس "التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وعلى هذا الأساس أنشأنا المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقًا للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية".

وتابع عباس بحسب البيان "وبموجب ذلك، فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط، وندعو جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه، كما ننوّه بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة".