محمود عباس: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل

- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل لتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، مع التركيز على الحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية. - يشمل الإصلاح تطوير قطاع التعليم بتحديث المناهج لتعزيز قيم التسامح واحترام القانون، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، ودعا عباس الشعب الفلسطيني للالتزام بروح المسؤولية الوطنية. - دعا عباس إلى عدم التحريض على مؤسسة "تمكين" بعد انتقادات بشأن دورها في ملف الأسرى، مؤكداً أن صرف رواتب الأسرى يتم عبر نظام الرعاية الاجتماعية الجديد.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، المضي في "تنفيذ برنامج إصلاحي شامل"، مشيراً إلى أن ذلك "يشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية". وقال عباس، في بيان صادر عنه نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "يشمل هذا البرنامج الإصلاحي مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، بما يضمن كفاءة الأداء وعدالة التطبيق". وأكد استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، بما في ذلك "العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية، على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد".

وأوضح عباس أن برنامج الإصلاح كذلك "يشمل تطوير قطاع التعليم، بما في ذلك مراجعة وتحديث المناهج التعليمية وفق المعايير الدولية، وبما ينسجم مع هويتنا الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح، واحترام القانون، ونبذ العنف والتحريض، دون المساس بحقوقنا الوطنية الثابتة أو روايتنا التاريخية". ودعا "أبناء الشعب الفلسطيني كافة" إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بخطاب عقلاني جامع يحترم القانون والحقائق، والاحتكام إلى الأطر الشرعية والدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى".

كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى "عدم التحريض على المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (تمكين)"، وذلك إثر انتقادات وجهت إلى المؤسسة ودعوات لاستبعادها عن ملف الأسرى الفلسطينيين ورواتبهم.

ويأتي بيان عباس بعد يومين من بيان للمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أكد فيه أنه "يتابع بقلق بالغ حملات التحريض والتشويه العلنية التي تستهدف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي تمكين". وأكدت جبهة النضال أن "محاولات تحميل المؤسسة أو إدارتها مسؤوليات لا تقع ضمن صلاحياتها تمثّل تضليلاً متعمداً للرأي العام، وتشويهاً للحقائق، ومحاولة لخلط الأوراق"، داعياً إلى "وقف حملات التشهير والتحريض، والاحتكام إلى القانون والحقائق، والعودة إلى صاحب القرار السياسي، رئيس الدولة، بدل الافتراء على مؤسسة تقوم بواجبها ضمن إطار القانون، واعتماد خطاب وطني مسؤول يحفظ كرامة التضحيات ويخدم معركة الشعب الفلسطيني العادلة من أجل الحرية والاستقلال".

دعا الرئيس الفلسطيني إلى عدم التحريض على المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي "تمكين"

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رائد أبو الحمص هاجم، يوم الأحد الماضي، مؤسسة تمكين الاقتصادي، داعياً إلى استبعادها عن كافة تفاصيل المشهد المتعلقة بالأسرى وصرف رواتبهم، "لما تحمله سياساتها من إنكار لنضالات ابناء الشعب الفلسطيني". ودعا أبو الحمص، في تصريح صحافي نشرته الهيئة، اللجنة المركزية لحركة فتح باعتماد موقف عضو اللجنة المركزية توفيق الطيراوي موقفاً رسمياً من حركة فتح، وذلك في ما يتعلق بعدم صرف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي أكد، في بيان صحافي قبل أيام، ضرورة استبعاد مؤسسة "تمكين" عن ملف الأسرى، ووقف أي إجراءات أو آليات تمس بجوهر القضية، والعودة إلى معالجة وطنية شاملة تشارك فيها المؤسسات الوطنية المختصة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً في فبراير/ شباط الماضي، يجري بموجبه نقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي يجري دفعها من قبل السلطة الفلسطينية إلى مؤسسة "تمكين". وعلى إثر هذا القرار، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس بالتراجع عن المرسوم، فيما أحال الرئيس عباس قدورة فارس على التقاعد، وعين رائد أبو الحمص خلفاً له.

وكانت الرئاسة الفلسطينية جددت الشهر الماضي، تأكيدها أن صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين يتم من خلال نظام الرعاية الاجتماعية الجديد، الذي كانت قد أعلنته في شهر فبراير/ شباط 2025، معللة ذلك بأنه "يأتي انطلاقاً من التزامها الثابت بتنفيذ خريطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبناء منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير الدولية".