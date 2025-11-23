محمد بن عبد الرحمن وعبد العاطي يبحثان غزة والسودان هاتفياً

- أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً مع نظيره القطري لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود مع قطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام. - تناول الاتصال تطورات المشهد السوداني، حيث أكد عبد العاطي على دعم مسار تسوية شاملة والحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي انتهاكات تمس سلامة الشعب السوداني. - ناقش الجانبان الوضع في لبنان، مشددين على أهمية استقرار لبنان وتجنب أي تصعيد يهدد أمنه الداخلي أو استقرار المنطقة.

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن

آل ثاني، في إطار "التنسيق المستمر بين القاهرة والدوحة بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الملفات الإقليمية".

وشهد الاتصال بحثًا موسعًا للوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات من شأنها تقويض الجهود الجارية. وأكد أن القاهرة "مستمرة في تنسيقها الوثيق مع قطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام، والمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الخطة، بما يشمل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين". كما جدّد وزير الخارجية تأكيد مصر "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من مباشرة مهامها لحماية الترتيبات الأمنية داخل القطاع".

وتناول الاتصال كذلك تطورات المشهد السوداني، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الآلية الرباعية والاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى "دعم مسار تسوية شاملة". وأكد أهمية "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره، ورفض مصر الكامل لأي انتهاكات تمس سلامة الشعب السوداني أو مؤسساته الوطنية". كما تطرّق الجانبان إلى الوضع في لبنان، إذ شدد وزير الخارجية المصري على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان ووحدة أراضيه، وضرورة تجنب أي تصعيد قد يهدد أمنه الداخلي أو ينعكس على استقرار المنطقة بأكملها.

ويأتي هذا الاتصال في سياق تكثيف التحركات المصرية – القطرية خلال الأسابيع الأخيرة، على ضوء التطورات المتسارعة في غزة والسودان ولبنان، ورغبة القاهرة والدوحة في تعزيز التشاور والتنسيق بما يدعم جهود التهدئة والاستقرار الإقليمي.