محمد السادس يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

- وافق الملك محمد السادس على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، الذي يهدف إلى تعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط بمشاركة قادة دوليين بارزين. - ستعمل المغرب على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس، حيث ستكون المشاركة فيه حصرية بدعوة من الرئيس الأميركي، مع الإشادة بإطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة. - أكدت المغرب التزامها بسلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط، يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الاثنين، قبول العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة. وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "مجلس السلام يمثل مساهمة في جهود السلام في الشرق الأوسط، واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم"، وذكرت الخارجية المغربية أنّ "المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي، المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر للأجيال المقبلة".

وأوضح البيان أنه بناء على قبول العاهل المغربي دعوة ترامب "ستعمل المملكة المغربية على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس"، مشيراً إلى أن "المشاركة في هذا المجلس ستكون، بشكل حصري، بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية". وأشادت الرباط بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة. وجدد البيان تأكيد "التزام المغرب الثابت من أجل سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل".

و"مجلس السلام" هو الإطار الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشكيله في سياق الترتيبات السياسية المرتبطة بقطاع غزة، بوصفه هيئة تضمّ عدداً من القادة الدوليين، ويأتي ضمن المسار المتعلق بإدارة المرحلة المقبلة في القطاع، بالتوازي مع الخطوات السياسية والأمنية المعلنة في الخطة الأميركية.