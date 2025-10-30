محكمة رام الله تقرر الإفراج عن المحامي مهند كراجة مع استكمال محاكمته

- أُفرج عن المحامي مهند كراجة، مدير "محامون من أجل العدالة"، بكفالة محل إقامته بعد توقيفه بتهم إثارة النعرات العنصرية ونشر أخبار مثيرة للفزع، وسيعود للمحكمة في 11 نوفمبر. - تزامنًا مع جلسة المحكمة، نظم زملاء كراجة اعتصامًا تضامنيًا، بينما نفت المجموعة صحة المنشورات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها مفبركة ولا تتماشى مع رسالتها الحقوقية. - تعرض كراجة سابقًا للاعتقال والتحقيق بسبب نشاطه الحقوقي، مما يثير تساؤلات حول استهدافه المستمر من قبل السلطات.

قررت محكمة صلح رام الله بعد ظهر اليوم الخميس، إخلاء سبيل المحامي مهند كراجة مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، بضمان محل إقامته، الذي كانت النيابة العامة قد أوقفته أمس الاربعاء لمدة 48 ساعة بتهمتي إثارة النعرات العنصرية ونشر الأخبار المختلفة بهدف إثارة الفزع. وسيمثل المحامي كراجة أمام المحكمة في جلستها القادمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المحامي ظافر صعايدة من مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـ"العربي الجديد"، "إن الجلسة عقدت اليوم الخميس، بعد إحالة النيابة العامة للملف التحقيقي إليها، وقد تليت التهم على المحامي كراجة، وبعد ذلك أُجِّل سماع المشتكي بسبب حالة عدم الانضباط داخل أروقة المحكمة".

وأشار صعايدة إلى أن العشرات من المحامين زملاء كراجة أقاموا بالتزامن اعتصاماً عفوياً أمام قاعة المحكمة، تضامناً مع كراجة، ورفضاً لتوقيفه. ويأتي هذا التوقيف ثم الإفراج بعد أيام من احتجاز جهاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا شرقيّ الضفة الغربية الأحد الماضي، لكراجة لساعات، في أثناء عودته من السفر عبر معبر الكرامة، المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة نحو الأردن والعالم.

ومثل كراجة أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة في رام الله، وواجه أسئلة تتعلق بتهمتي إثارة النعرات العنصرية ونشر الأخبار المختلفة بغرض إثارة الفزع، على خلفية المنشورين، لكن دون تزويده هو أو فريق الدفاع بأي بينات فنية حول المنشورات، كما قال صعايدة.

وكان كراجة قد نفى أي علاقة له بالمنشورات، وأكد أنهما مزوران، فيما نشرت مراصد إعلامية مختصة بالتحقق مثل "تيقن" و"كاشف" و"تحقق" أنها وجدت أنهما منشوران غير حقيقيين وتعرضا للتلاعب.

وتحوي المنشورات المنسوبة إلى كراجة والمجموعة نوعاً من التأييد للإعدامات الميدانية التي شهدها قطاع غزة بعد اتفاق وقف الحرب، نفته المجموعة بشكل قاطع، وقالت إنها مفبركة ومزيفة، وإنها لم تتخذ أي موقف يتناقض مع رسالتها وموقفها المدافع عن حقوق الإنسان.

وقد ورد في المنشور المنسوب إلى كراجة: "نطالب الأجهزة الأمنية في غزة بمنع تصوير عمليات تنفيذ أحكام الإعدام الميداني، حتى لا تستغل هذه المقاطع ضدها على المستوى الدولي". فيما جاء في المنشور المنسوب إلى "محامون من أجل العدالة": "الإعدامات في غزة لم تكن بقصد القتل، وإنما بقصد منع الناس من ارتكاب جرائم بحق بعضهم البعض، لذلك ما زالت "مجموعة محامون من أجل العدالة" في حالة تشاور بشأنها".

وكان كراجة قد تعرّض في عام 2021 لاعتقال من الشرطة من أمام محكمة رام الله، خلال عمله في الدفاع عن معتقلين على قضايا حريات ومشاركتهم في مظاهرات ضد مقتل الناشط نزار بنات بعد اعتقال الأمن الوقائي له، وكان اعتقال كراجة في تلك الحادثة دون أي أمر أو مذكرة من النيابة العامة، فيما حُقِّق معه 5 مرات على الأقل خلال السنوات الماضية على خلفية عمله الحقوقي.